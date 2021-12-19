/666881/رصف-10-آلاف-متر-مسطح-ببلاط-الانترلوك-بشوارع-أخميم-شرق-سوهاج

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم شرق سوهاج بالبدء في أعمال تركيب بلاط الانترلوك بشارع " الشيخ طه "، وتفرعاته من شوارع جانبية وحواري، بتكلفة مليون و500 ألف جنيه ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن الاهتمام بأعمال التطوير والتجميل وتمهيد الطرق حفاظا على المظهر الحضاري وتيسيرا على المواطنين.

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة أخميم أن أعمال تركيب الانترلوك بشارع " الشيخ طه " على مساحة 10 آلاف متر مسطح، لافتا إلى خطة المركز لاستهداف الشوارع الضيقة والحواري التي لا يمكن دخول معدات الرصف بها لتركيب بلاط الانترلوك بها بدلا من الرصف.

على جانب أخر تستعد محافظة سوهاج، خلال الأيام القليلة القادمة، لإعلان قرية "أم دومة" بمركز طما، شمال المحافظة، كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة".

قرية ام دومة بسوهاج

وأوضح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج أن ملامح مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " ظهرت بوضوح بقرية " أم دومة "؛ لتصبح أول قرية نموذجية بسوهاج، بعد أن تم الانتهاء من معظم المشروعات وشارفت باقي المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية على الانتهاء.

وأشار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج إلى أن قرية أم دومة التابعة لمركز طما شمال المحافظة شهدت مشروعات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، والغاز الطبيعي، والاتصالات، وإنشاء مجمع خدمات المواطنين " دوت الخليج "، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة، بالإضافة إلى إنشاء نقطة إسعاف، ووحدة مطافئ، ومركز تنمية الأسرة، فضلا عن تبطين الترع، وتطوير مكتب البريد، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء " أم دومة "، وإنشاء وحدة صحية جديدة وفقا لنموذج التأمين الصحي الشامل.

لافتا إلي البدء في رصف الطرق الداخلية بالقرية، وطلاء واجهات المنازل، وتنسيق المواقع العامة للمشروعات، وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية؛ لتصبح "أم دومة "بالفعل أول قرية نموذجية، وصورة واقعية لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري " حياة كريمة " .