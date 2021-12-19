/666883/مروى-اللبنانية-تحيي-إحتفالية-لـ-ذوي-الهمم--والأطفال-يفاجئونها-بحفظ-أغانيها

حيت الفنانة اللبنانية مروى إحتفالية لمؤسسة الحياة بفرسان الإرادة والهمم تحت شعار " لا نعرف المستحيل"، بمحافظة بورسعيد حيث رسمت مروى البسمة على وجوه أطفال مصر من ذوي الهمم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مروى اللبنانية تحيي إحتفالية كبرى لـ «ذوي الهمم » والأطفال يفاجئونها بحفظ أغانيها

وقالت الفنانة مروى في تصريحات صحفية، إن احتفالية " لا نعرف المستحيل" التي أقيمت في المدينة الباسلة بورسعيد كان الهدف منها إسعاد الأطفال وأسرهم وبناء على طلب الأطفال من ذوي الهمم وأسرهم، مشيرة إلى أنها كانت خير سفيرة للمحبة والعطاء والإنسانية واستحقت بجماهيريتها الشديدة وتواضعها وتعاملها أن تكون أيقونة الفرحة وسط روح إنسانية عالية جمعت بينها وبين الأطفال.

وتفاعلت مروى مع الأطفال والغناء لهم ومعهم أشهر أغانيها والتي فوجئت بأطفال ذي الاحتياجات الخاصة بأنهم يحفظونها ويستمتعون بترديدها وهي بينهم حتي أن دموعها قد غلبتها أكثر من مرة.

وأوضحت مروى، أن محبة وتفاعل الأطفال ودموع فرحة الأمهات دفعتها إلى الإستمرار مع الأهالي طوال الإحتفالية لدرجة أنها شاركت الأطفال ليلتهم بتوزيع الهدايا والألعاب ووزعتها علي جميع الأطفال.

واختتمت مروى اللبنانية الإحتفالية بأغنيتها الجديدة " قلبي يا ناس" وسط تفاعل الأطفال والأمهات معها بكل حب وتركت في قلوب الأمهات نتيجة الأثر الكبير من فرحة أبنائهم لما قدمته من فرحه وبهجة.

وفي نهاية الإحتفالية تم التقاط الصور التذكارية والجماعية لهذه اللحظات المتميزة علي وعد بمتابعة الأطفال ونشاطهم الرياضي والثقافي والإبداعي بشكل مستمر.

وفي كلمتها خلال الاحتفالية علقت النجمة مروى: " أنا سعيدة وسط أهل بورسعيد الأبطال المدينة الباسلة،وسعيدة بأطفالنا الموهوبين يعزفون على أكثر من آله موسيقيه انتم رجعتوا أجمل ذكرياتي في صغري لأنني عزفت على أكثر من آله موسيقيه وبالحقيقة الموهبة والإبداع تأتي دائما من الصغر وهي لا تصنع ".

أشرف على الإحتفالية سمير عوض رئيس المؤسسة، وقدمت فقراتها باحترافية كالعادة الإعلامية دكتورة صافي يونس رئيسة ومنظمة الاحتفال بمشاركة النجم العالمي كابتن كرم جابر وبطل الكاراتيه خالد المنسي ونجوم الشاشة الصغيرة، الفنانة عفاف مصطفي، والفنان شريف صبحي ونجمة المستقبل الفنانة ياسمين رحمي وعددا كبيرا من رجال ورموز المدينة الباسلة.

يأتي ذلك بالتوافق مع نهج الدولة المصرية والقيادة السياسية، التي وضعت أصحاب القدرات الخاصة على قائمة الإهتمام بتطوير الخدمات المقدمة لهم والإحتفاء بهم والتي كان أخرها إحتفالية قادرون بإختلاف تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.