محافظ الجيزة: 1.7 مليون طفل مستهدفين من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال (صور)

جدة - نرمين السيد - تابع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، فعاليات إطلاق الحملة من داخل مركز الرعاية الصحية بمدينة العمال بحى شمال الجيزة، فى أول أيام انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.





وأضاف المحافظ أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، تأتى تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، فى الوصول لمصر خالية من مرض شلل الأطفال، وفى إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. وأكد المحافظ على جاهزية كافة الوحدات والمراكز الصحية لاستقبال الحملة القومية لافتًا إلى أن المستهدف للتطعيم 1.7 مليون طفل وطفله فى الفئة العمرية من سن يوم إلى خمس سنوات من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض محافظة الجيزة، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت من اليوم وممتدة حتى يوم 22 من الشهر الجارى. كما أكد المحافظ أنه تم تخصيص 3935 فرقة طبية ثابتة ومتحركة منتشرة فى جميع أنحاء المحافظة سواء فى الشوارع الرئيسية و الجانبية والحضانات و الميادين بالأحياء والمراكز والمدن، مؤكدًا على المتابعة الدورية للحملة لضمان الوصول للمستهدف. وخلال جولته داخل مركز الرعاية الصحية كلف المحافظ الأطقم الطبية بالتسهيل على المواطنين وإنجاز الأعداد المستهدفه، مناشدًا المواطنين بالذهاب للوحدات الصحية بأطفالهم ممن يشملهم السن، فى المدة المعلنة لتطعيمهم أو من خلال الفرق المتحركة والتى ستتنقل بالشوارع والميادين. وأشار وكيل وزارة الصحة بالجيزة، إلى أن التطعيم سيجرى من منزل إلى منزل وبالميادين والوحدات والمراكز الصحية للوصول لجميع الأطفال المستهدفين، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة مساءًا، كما سيتم نشر فرق ثابتة بجوار المساجد والكنائس والنوادى والأسواق ومحطات القطارات ومترو الأنفاق ومواقف السيارات والحدائق العامة. ولفت المحافظ إلى أن التطعيم آمن وهو عبارة عن نقطتين عن طريق الفم، باستخدام "الطعم الفموى سابين أحادى التكافؤ" نمط 2 مؤكدًا أن وضع خطة لتغطية كافه قطاعات المحافظة بجانب توفير جميع المعدات "فريزرات وثلاجات وكلامن وأكياس تبريد للحفاظ على سلامة وكفاءة الطعوم المستخدمة. رافق المحافظ خلال الجولة هند عبد الحليم، نائب المحافظ والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، وأشرف بكر، رئيس حى شمال الجيزة.

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