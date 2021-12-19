نبيلة مكرم: «اتكلم عربى» تهدف لحماية هوية أبنائنا بالخارج وتحظى بدعم الرئيس

جدة - نرمين السيد - قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن رعاية الرئيس السيسى لمبادرة "اتكلم عربى" يعكس اهتمام مصر بحماية الأجيال الشابة فى معركة الوعى مقابل تهديدات طمس الهوية.





جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة، اليوم الأحد، فى حفل افتتاح قمة اللغة العربية، فى دورتها الافتتاحية، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، بالشراكة مع "مركز أبو ظبى للغة العربية"، استجابة لدعوة من نورة الكعبى، وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، ورئيس المجلس الاستشارى للغة العربية، تقديرا لجهود وزيرة الهجرة فى مبادرة "اتكلم عربى"، وحرصها على ربط النشء بالخارج بهويتهم وجذورهم وثقافتهم العربية، تحت شعار: "حوار المجتمعات وتواصل الحضارات"، بحسب بيان اليوم لوزارة الهجرة.

وثمنت الوزيرة الجهود المبذولة لحماية اللغة العربية، مؤكدة أن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربى" تهدف لحماية هُوية أبنائنا بالخارج، وربطهم بجذورهم وحضارتهم، مشددة على أن تضافر الجهود فى أكثر من بلد، من شأنه أن يحقق نجاحًا أكبر ويضمن الانتشار الأوسع لأهداف المبادرات الرامية إلى حماية اللغة العربية.

وتابعت وزيرة الهجرة أن علينا التكاتف جميعًا لإنجاح تلك الجهود، الرامية إلى النهوض بلغتنا العربية، سواء على المستوى الرسمى فى الخطابات الرسمية ووسائل الإعلام وغيره، أو دعم مشروعات الترجمة، والاستفادة من مختلف فروع العلم، والاهتمام بالنشء بشكل خاص، لأن غرس حب اللغة فى نفوس الأطفال من شأنه أن يبنى جيلًا متمسكًا بلغته، ومتذوقًا لجمالها، وهو ما نحرص عليه خلال فعاليات مبادرة "اتكلم عربى" لأبناء المصريين بالخارج، من الجيلين الثانى والثالث والتى تحظى بدعم القيادة السياسية ورعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهو ما يعكس اهتمام الدولة بالوعى فى مقابل تحديات طمس الهوية.

وأشادت وزيرة الهجرة فى تصريحات على هامش مشاركتها، بالتجربة الثرية لمجلس النواب المصرى ودوره فى مناقشة مشروع قانون لحماية اللغة العربية، تقدم به عدد من النواب، ليمثل إضافة للجهود الرسمية المبذولة لحماية اللغة العربية، التى تشكل تاريخنا وحضارتنا، وكذلك حرص مؤسسات الدولة على دعم جهود تعزيز الهوية العربية.

وقد انطلقت هذه الفاعليات أيضا بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، ولفيف من الوزراء والمسؤولين والمثقفين من عدة دول عربية، ضمن زيارة السفيرة نبيلة مكرم إلى دولة الإمارات، للترويج للمبادرة الرئاسية "اتكلم عربى"، بين المصريين بالخارج وعبر منصة "اكسبو 2020 الدولية".

كما شاركت السفيرة نبيلة مكرم فى فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر ومهرجان البُردة والذى يتضمن نقاشات وورش عمل ومعارض، وحفل جائزة البُردة السادس عشر، لتكريم الإبداع والتميّز فى جميع أشكال الفنون الإسلامية التقليدية، تحت شعار "مساحات للعبور: عوالم للاكتشاف"، بمركز دبى للمعارض، فى اكسبو الإمارات، بدعوة من وزيرة الثقافة والشباب الإماراتية، برعاية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولى، وبالتعاون مع مركز "أبو ظبى" للغة العربية، حيث تستمر على مدار 3 أيام، فى الفترة من 19 حتى 22 ديسمبر الجارى.

والبُردة هى منصة متعددة التخصصات تديرها وزارة الثقافة والشباب الإماراتية، مخصصة للاحتفال بالجوانب المتنوعة للفنون والثقافة الإسلامية، من خلال تعزيز الإبداع، والاسم مشتق من قصيدة البردة.