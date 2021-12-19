عاجل.. الرئيس يصدر قرارا بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير

جدة - نرمين السيد - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 597 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصرى الكبير، برئاسته، وعضوية تارو آسو، جوهى ساساكى، الأمير سلطان بن سلمان، بن إليوت.





كما ضم المجلس فى عضويته مدير متحف الميتروبوليتان، بصفته أمين عام منظمة السياحة العالمية، إلى جانب وزراء السياحة والآثار، الثقافة، المالية، مدير مكتبة الإسكندرية، الدكتور زاهى حواس، الدكتور فاروق حسنى، هشام عكاشة، الدكتور فاروق العقدة، محمد لطفى منصور، الإعلامى شريف عامر.

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