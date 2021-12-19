قرارات جمهورية بتخصيص أراضٍ لصالح محافظة أسوان ونقل قاضٍ لوظيفة غير قضائية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار رقم 601 لسنة 2021 بتخصيص مساحتين من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة لصالح محافظة أسوان. كما أصدر الرئيس السيسى، القرار رقم 602 لسنة 2021 بتخصيص قطعة أرض من محافظة الجيزة لصالح القوات المسلحة. كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار رقم 603 لسنة 2021 بنقل إسلام عبد المعز عبد الباقي يوسف القاضي بمحكمة دمياط الابتدائية إلى وظيفة غير قضائية

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