وزيرة البيئة تشارك الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إطلاق حملتها للحد من استهلاك...

د.ياسمين فؤاد تعلن دعمها الكامل لكافة الأنشطة والمشروعات الطلابية الداعمة لحماية البيئة من أجل حياة أفضل

وزيرة البيئة تشكر الأكاديمية العربية لدعمها العمل البيئى وخاصة تعاونها فى ملف إنشاء المدافن الصحية

د. اسماعيل عبد الغفار يشيد بجهود وزيرة البيئة فى نهضة العمل البيئى ومتمنيا استمرار العمل المشترك وإعداد المشاريع لدعم حماية البيئة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن دعمها الكامل لكافة الأنشطة والأفكار والمشروعات الطلابية الموجهة لحماية البيئة بما يساهم فى نشر الوعى البيئى لكافة فئات المجتمع ودعم المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة ضمن المبادرة الرئاسية اتحضر للاخضر.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إطلاق مبادرتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل مقراتها لرفع الوعي البيئي وتحت مظلة مبادرة وزارة البيئة "اتحضر للأخضر" بالجامعات بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والسادة العمداء و الأساتذة و الطلاب المشاركين بالمبادرة.

وأضافت د. ياسمين فؤاد أن الشباب هم عماد الوطن و هم أساس استراتيجية الوزارة لحماية البيئة لذلك قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالى و البحث العلمى لدعم مشاركة الجامعات وطلابها بحماية البيئة ضمن المباردة الرئاسية اتحضر للاخضر لرفع الوعى البيئى بالعديد من الجامعات ومنها الأكاديمية العربية والتى كان لها دور فعال و مميز فى دعم العمل البيئى ومنها الإشراف ووضع المعايير البيئية و الصحية لعدد 57مدفن صحى فلهم كل الشكر و التقدير.

أشارت وزيرة البيئة إلى دور الأكاديمية خلال الفترة القادمة فى دعم العمل البيئى يمكن أن يتم من خلال العمل على عدة محاور أساسية وهى رفع الوعى البيئى للطلبة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية احادية الإستخدام كذلك إعداد مشروعات طموحة ورائدة لتوفير البدائل لدعم الحد من الاستخدام و اخيرا استغلال الطاقة و الأفكار المتميزة لدى طلاب قسم الإعلام بالكلية لإعداد محتوى إعلامى جديد وغير تقليدى لنشر افكار حماية البيئة و الحد من استهلاك البلاستيك لكافة أفراد المجتمع وليس فقط على مستوى الأكاديمية عبر المنصات المختلفة لدعم المسئولية التشاركية لحماية البيئة بالمجتمع .

أوضحت فؤاد أن نشر الوعى بأهمية الحد من استهلاك البلاستيك أحادى الاستخدام انتشر وحقق نجاح فى جنوب سيناء وذهب وفى حى الزمالك بإيمان الأفراد بأهمية البيئة ونحن مستمرين فى ذلك مع الشباب وبهم فهم أمل الحاضر والمستقبل وخاصة فى ظل وجود الاستراتيجيةالوطنية للحد من استهلاك البلاستيك احادى الاستخدام و التى اطلقتها الحكومة لحماية البيئة والموارد الطبيعية .

وشددت فؤاد على أن الحد من استهلاك البلاستيك احادى الإستخدام ليس فقط لحماية البيئة ولكن له أيضاً ابعاد اقتصادية لأنه يعمل على اهدار الموارد فدورة استخدامة لا تتعدى 20دقيقة ومع وجود حوالى 300 طن يستخدم سنويا من البلاستيك يجعلنا جميعا نتحد للحد من ذلك لحماية البيئة و الموارد الطبيعية و الاقتصادية.

و من جانبه أشاد الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد فى حماية البيئة و دعم المشاركة فى حمايتها من خلال إطلاق العديد من المبادرات و الحملات البيئية و تبنى مشروعات الشباب لحماية البيئة مما كان له بالغ الأثر فى حماية البيئة مضيفا على تقدير سيادته للوزارة والعمل المشترك فى العديد من الأنشطة بالأكاديمية متمنياً استمرار العمل للنهوض بالوطن و تحقيق التنمية المستدامة.