أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 597 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير، برئاسته، وعضوية كل من (تارو آسو-جوهي ساساكي- الأمير سلطان بن سلمان- بن إليوت).
وشملت العضوية كل من (مدير متحف الميتروبوليتان بصفته - أمين عام منظمة السياحة العالمية).
ومن المصريين ( وزراء السياحة والآثار، الثقافة، المالية، مدير مكتبة الإسكندرية- الدكتور زاهي حواس-الدكتور فاروق حسني-هشام عكاشة- الدكتور فاروق العقدة- محمد لطفي منصور- الإعلامي شريف عامر).
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.