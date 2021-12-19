بالأسماء.. قرار جمهوري بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 597 لسنة 2021 بتشكيل مجلس أمناء هيئة المتحف المصري الكبير، برئاسته، وعضوية كل من (تارو آسو-جوهي ساساكي- الأمير سلطان بن سلمان- بن إليوت).

وشملت العضوية كل من (مدير متحف الميتروبوليتان بصفته - أمين عام منظمة السياحة العالمية).

ومن المصريين ( وزراء السياحة والآثار، الثقافة، المالية، مدير مكتبة الإسكندرية- الدكتور زاهي حواس-الدكتور فاروق حسني-هشام عكاشة- الدكتور فاروق العقدة- محمد لطفي منصور- الإعلامي شريف عامر).