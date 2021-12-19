منتخب مصر يصل القاهرة قادما من قطر عقب المشاركة بكأس العرب

استقبل مطار القاهرة الدولي، ظهر اليوم، طائرة بعثة منتخب مصر الرحلة رقم Ms3041 قادمة من قطر، عقب انتهاء مشاركة الفراعنة فى بطولة كأس العرب التى أقيمت بالدوحة فى الفترة من 30 نوفمبر حتى 18 ديسمبر.

وصلت البعثة علي متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران قادمة من قطر، وتنهي سلطات مطار القاهرة الدولي إجراءات وصول البعثة عبر مبني الركاب رقم 3 بالمطار، مع الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة.

ويحصل منتخب مصر على مليون و500 ألف دولار، ما يعادل 24 مليون جنيه مصرى تقريبا، مكافأة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بعد تحقيق المركز الرابع فى بطولة كأس العرب التى تقام بالدوحة.

وخسر منتخب مصر المركز الثالث فى بطولة كأس العرب، بعدما انتهت مباراته أمام قطر بنتيجة 5 / 4 بركلات الترجيح لصالح "العنابى" فى المباراة التى جمعتهما امس السبت، باستاد 974، ليحصد الفراعنة المركز الرابع.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز بطولة كأس العرب والتى جاءت كالتالى:

البطل يحصل على 5 ملايين دولار.

الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار.

المركز الثالث يحصل على مليونى دولار

المركز الرابع مليون ونصف المليون دولار

المتأهل لدور 8 يحصل على 750 ألف دولار

كل منتخب يشارك فى البطولة يحصل على 500 ألف دولار.