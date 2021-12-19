تقارير: اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي تعقد اليوم اجتماعاً لمناقشة تأجيل بطولة كأس الأمم الأفريقية

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أشارت تقارير اليوم الأحد، أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الإفريقي تعقد اليوم اجتماعاً لمناقشة تأجيل بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما قد نشر موقع " le360 " سبورت المغربي، أنه يتوقع أن تكون النقطة الأبرز خلال هذا الإجتماع هو مناقشة تأجيل كأس أمم إفريقيا المقبلة في الكاميرون مطلع الشهر المقبل في ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم.

حكام البطولة

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن أسماء الحكام المتواجدين داخل البطولة خلال الفترة المقبلة.

ويتواجد 5 حكام مصرين خلال القائمة المكونة من 63 حكام ما بين مساعد وحكم ساحة وفيديو.

والخامسي المصري هم "أمين عمر، محمود البنا، محمود عاشور، محمود أبو الرجال، أحمد حسام طه.

أكد عبد المنعم شطة، المسئول السابق في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أن إقامة كأس أمم أفريقيا في الكاميرون حتى الأن سوف تقام في موعدها.

وأضاف خلال تصريحات تيلفزيونية عبر "حضرة المواطن" "تواصلنا مع المسئولين في الكاميرون والجميع أكد أنه سيتم إقامتها في الموعد المحدد والسفير المصري هناك أكد أن البطولة ستقام في موعدها".

وزاد "أعضاء المكتب التنفيذي بالكاف رفضوا مقترح إقامة البطولة في قطر خلال الفترة المقبلة، وايضا لا يريدوا تأجيلها والجميع ينتظر ما سيحدث خلال الفترة المقبلة لأن الأمور غير واضحة حتى الأن".

كأس أمم أفريقيا

وأكمل "إذا أقيمت البطولة خارج قارة أفريقيا سيؤثر كثيراً على الكاف خاصة المصداقية، ولم تحدث أي حديث رسمي من المسئولين حول التأجيل والبطولة قائمة حتى الأن".

وتابع "يتبقى أقل من شهر على بداية البطولة خلال الفترة المقبلة، الاتحادات القارية الدولية والأوروبية كانت تريد إقامة بطولة أفريقيا بدون المحترفين، ولكن لم يقدر أحد على حدوث ذلك، ودايما إحنا الحيطة المايلة أمام الاتحاد الأوروبي".

واختتم "الاتحاد الأفريقي لابد أن يكون لديه قوة خلال الفترة المقبلة ويتمسك بحقوقة حول إقامة البطولة في موعدها المحدد والمشار إليه".