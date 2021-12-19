«غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية لسمية الألفي بعد استئصالها ورم خبيث

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خضعت الفنانة القديرة سمية الألفي ،أمس السبت، الموافق 18 ديسمبر لعملية جراحية خطيرة لاستئصال ورم في الثدي من الدرجة الرابعة، بالاضافة إلى عملية أخرى وهى عملية الغدد اللمفوية، وذلك في أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

دوت الخليج يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة سمية الألفي بعد خضوعها لعملية جراحية.

سمية الألفي في وضع غير مستقر

وعلم دوت الخليج من مصدره الخاص، أن حالة سمية الألفي غير مستقرة وذلك بعد خضوعها للعملية، وتخضع حاليًا لفحوصات طبية، ومن المقرر أن تتحدد حالتها خلال الساعات القادمة.

أزمة سمية الألفي الصحية

وكانت الفنانة سمية الألفي قد شعرت بتعب شديد في الصدر منذ فترة تصل إلى عدة شهور، وقامت بإجراء بعض الفحوصات التي حتمت على ضرورة خضوعها لعملية جراحية في الحال.

سمية الألفي في المستشفى

وتمكث الفنانة القديرة سمية الألفي، عدة أيام في المستشفى بعد اتمام اجرائها للعملية وذلك بناءًا على تعليمات الأطباء، ويرافقها خلال هذه الفترة المذكورة ابنها الفنان أحمد الفيشاوي والعديد من أقاربها.

الظهور الأخير لسمية الألفي قبل استئصالها الورم

وآخر ظهور لها في الأيام الماضية، وذلك خلال العرض الخاص لفيلم "ريتسا" للأحتفال مع ابنها أحمد الفيشاوي بالفيلم، الذي يشاركه في بطولته الفنان القدير محمود حميدة، و هو من تأليف معتز فتيحة وأشراف عام يوسف أيمن، ومن إخراج أحمد يسري، و يشارك في بطولتة العديد من الفنانين الاخرين وهم أمير المصري،و أحمد الفيشاوي، وكارولين عزمي و عائشة بن أحمد و مي الغيطي ويوسف عثمان ومريم الخشت.

معلومات عن سمية الألفي

الفنانة القديرة سمية الألفي من مواليد الشرقية في 23 يوليو 1953و هي ممثلة مصرية، حاصلة على شهادة الليسانس من كلية الآداب في علم الاجتماع من جامعة القاهرة، و بدأت العمل في مجال فن التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح .

أعمال الفنانة القديرة سمية الألفي

بدأت العمل في مجال التمثيل خلال سبعينيات القرن العشرين من خلال التلفزيون ثم المسرح حيث شاركت بمسرحية "أولاد علي بمبة" عام 1976، ثم فيلم "الحساب يا مدموزيل" بنفس العام، لتتوالى بعدها أعمالها ما بين السينما والمسرح والتلفزيون.

ومن أبرز أعمالها «علي بيه مظهر و40 حرامي»، «الرايا البيضا»، «بوابة الحلواني» و «ليالي الحلمية».