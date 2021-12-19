/666915/المصريين-الأحرار-يهنئ-أمير-بشري-لاختياره-عضوا-بلجنة-دراما-بالمجلس-الأعلي-لتنظيم-الإعلام

يهنئ حزب «المصريين الأحرار» برئاسة الدكتور عصام خليل، الأستاذ أمير بشرى غالي عضو الهيئة العليا للحزب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لاختياره عضوا بلجنة الدراما في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

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وإذ يسعد الحزب رئيساً وأعضاء باختيار أبناءه في مواقع المسؤولية، آملين التوفيق والنجاح له وجميع الاعضاء في تلك اللجنة الهامة، وسنواصل مسيرة إعداد كوادر غايتها خدمة بلادنا العزيزة.

«المصريين الأحرار» يهنئ أمير بشري لاختياره عضوا بلجنة دراما بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام

هذا ونظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، أول جولة من برنامج الجمهورية الجديدة 2030 وذلك بحضور الدكتورة هبة تراضى واصل الأمين العام للحزب.

وحاضر البرنامج أحمد فتحي، المدرب الدولي المعتمد في مجال تنمية الأفراد والإدارة والقيادة، ولديه خبرة واسعة في تقديم ورش عمل تفاعلية مخصصة منذ عام 2009 وفقًا لأحدث منهجيات التدريب.

وقد تبني التدريب شكل علمي مخطط يهدف إلى تنمية القدرات والمهارات وتغيير سلوكيات البراعم والشباب، وتزويدهم بالمعلومات الضرورية لتمكينهم من أداء فعَّال ومثمر يؤدي لبلوغ أهدافهم الشخصية وأهداف الجمهورية الجديدة بأعلى كفاءة ممكنة.