/666916/هشام-الجاهل-لابد-من-اتخاذ-تدابير-جديدة-أكثر-صرامة-لمنع-تفشى-متحور-أوميكرون

أكد النائب هشام الجاهل ، عضو مجلس النواب، على أهمية اتخاذ إجراءات وتدابير احترازية عاجلة من قبل الحكومة لمواجهة المتحور الجديد أوميكرون، لاسيما بعد ظهور ثلاثة حالات لقادمين من الخارج، موضحا أن لابد من تحديث الخطة السابقة التي تبنتها الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة الأخيرة، من خلال وضع تدابير جديدة أكثر صرامة لمنع تفشى هذه السلالة التي بدأت في الانتشار حول دول العالم.

دوت الخليج

هشام الجاهل: لابد من اتخاذ تدابير جديدة أكثر صرامة لمنع تفشى متحور أوميكرون

وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان صادر اليوم، أن لابد من إلزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع تفعيل الغرامات المالية المقررة على من يخالف بنود قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، حتى يتم حصر أعداد المصابين، وعدم السماح لأية تجاوزات من قبل المواطنين، تؤدى الى كارثة صحية، تسهم في الضغط على المستشفيات.

وأشار إلى أنه لابد من فتح المستشفيات أمام العزل للمصابين بهذا المتحور، حال ظهور حالات جديدة، حتى يتم السيطرة عليه قبل انتشاره وسط قطاع أكبر من الأصحاء.

هذا وكانت وزارة الصحة قد أعلنت فى وقت سابق انتشار فيروس «أوميكرون» فى عدد من الدول الأفريقية المجاورة، والتى منها جنوب أفريقيا.

كما أشارت وزارة الصحة إلى إصابة ثلاثة مواطنين بمتحور فيروس «أوميكرون» الجديد، مشددة على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية.