/666918/كارولوس-كيروش-يعلن-عن-القائمة-المبدئية-للفراعنة-لكأس-أمم-أفريقيا-عودة-تريزيجية

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت قائمة الفراعنة عمودة محمود حسن "تريزيجية" من جديد للقائمة وذلك بعد الإصابة الطويلة التي تعرض لها في بداية هذا العالم بالرباط الصليبي.

ولم تشهد القائمة مفاجآت خاصة أنها سيتم تقليصها غلى 28 لاعبا قبل بداية البطولة من أجل السفر إلى الكاميرون لخوض بطولة كأس أمم أفريقيا.

وفيما يلي قائمة منتخب مصر المبدئية لكأس أمم أفريقيا:

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود

كيروش: مصر كانت أفضل من قطر ومتعجب من حكم المباراة

تحدث كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، بعد خسارة المنتخب الوطني أمام قطر بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، ضمن لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب.

وقال كيروش خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: " كنا أفضل من قطر الذي يعتبر منتخب قوي يلعب مع بعضه منذ 6 سنوات بعكس لاعبينا وسعيد بما قدمه فريقي".

وأضاف: "اتعجب من حكم المباراة الذي تعامل معنا بحدة وطالبنا بالسكوت، في ركلة الجزاء التي تمت إعادتها شاهدنا الإعادة على الشاشة في الاستاد ولذلك سألنا سؤال عادي وبسيط عن سبب الإعادة دون إهانة أحد على الإطلاق، فهذا عالم تواصل مفتوح والجميع حر".

وأردف: "في كثير من الأحيان كرة القدم لا تنصف من يظهر بشكل أفضل في أرض الملعب، لكن من لديه القدرة على التسجيل والفوز".

وأختتم قائلاً: "أثبتنا وأظهرنا أننا فزنا بأكثر من لاعب لمستقبل منتخب مصر، لاعبين منذ 3 أسابيع لم يكن أحد يصدق أن هؤلاء يمكن لهم اللعب لمنتخب مصر، وبالتالي حققنا الهدف المطلوب من تلك المرحلة".