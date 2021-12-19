/666919/النائب-مصطفي-سالمان--تم-توزيع-55-طقم-أنتريه-ضمن-مبادرة-الزفاف-الجماعي-بأسيوط

انتهت مؤسسة محمد سالمان للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع من توزيع 55 طقم أنتريه للمقبلين على الزواج ضمن حفل الزفاف الجماعي ، المقرر تنظيمه بمحافظة أسيوط.

دوت الخليج

حفل الزفاف الجماعي

مقر النائب البرلماني مصطفى سالمان، عضو مجلس الشيوخ عن محافظة أسيوط حزب مستقبل وطن، توافد المستفيدين من المبادرة على مركز صدفا بالمحافظة، لتسلم الأطقم المخصصة من قبل المؤسسة لهم، وسط حضور قيادات تنفيذية وشعبية.

واستقبل النائب مصطفي سالمان ، المستفيدين مؤكداً لهم على أن المؤسسة لن تتواني عن تقديم الدعم للأسر المستحقة لمبادرات المؤسسة ،في الوقت الذي أكد فيه على تبني المؤسسة لبرنامج طوال العام يهدف إلى دعم الأسر البسيطة.

ووجه المستفيدون الشكر النائب مصطفى سالمان وفريق العمل المساعد على ما بذلوه من جهد وتحمل تكلفة أطقم الأثاث، والسعى لاختيار العناصر المستحقة عبر الجهات الحكومية المعتمدة.

وقال النائب مصطفى سالمان إن مؤسسة محمد سالمان تؤمن بأن أهالي أسيوط، يستحقون الكثير من الاهتمام، مشيراً إلى الدعم المقدم من المؤسسة لهم على مدار السنوات الماضية.

وأكد النائب البرلماني اننا نتبني العديد من المبادرات على مدار العام، سواء توزيع المواد الغذائية مثل كرتونة رمضان، أو اللحوم، كذلك مسابقات القرآن الكريم، والدورات الرمضانية على مستوى المحافظة، والمشاركة والدعم في حفل الزفاف الاجتماعي، إلى جانب الكثير من مبادرات المؤسسة.