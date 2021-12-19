/666921/أحمد-فتحي-المجتمع-المدني-يتكامل-مع-القطاع-الخاص-لمساندة-ذوي-الإعاقة-دون-تحميل-الدولة-أعباء

أكد النائب احمد فتحي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، على أن الحلول الفعالة المطروحة بشأن ملف ذوي الاعاقة ستكون من خلال المجتمع المدنى، والمسئولية المجتمعية لشركات القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التكامل من خلال هذه الأدوار يساعد كثيرا هذه الفئات دون تحميل أى أعباء على ميزانية الدولة.

دوت الخليج

واشار النائب احمد فتحي خلال ندوة حوارية بموقع دوت الخليج، إلى ضرورة أن نكون أمام ثقافة فى الشارع المصرى تجاه هذه الفئة، مؤكدا على أن التطرق لمثل هذه الموضوعات رسالة أيضا للمواطنين والشباب خاصة أن الجميع يرى«الدنيا سوداوية فقط»، مؤكدا على أن صندوق ذوى الإعاقة سيتم تغيره قريبا وسيكون «قادرون بإختلاف» مؤكدا على أن النماذج المشرفة من هذه الفئة هم فعلا«قادرون بإختلاف».

أحمد فتحي: المجتمع المدني يتكامل مع القطاع الخاص لمساندة ذوي الإعاقة دون تحميل الدولة أعباء

وبشأن حقوق المسنين، أكد النائب أحمد فتحى، أن هذا الملف من الأولويات أيضا، ونمارس دورنا الرقابى على دور الرعاية، وأخيرًا دار المسنين التى شهدت وفاة 6من كبار السن بالإسكندرية، حيث أنه بجانب حساب«ربنا سبحانه وتعالى»يوجد حساب عسير من الحكومة بتطبيق صحيح القانون،خاصة أن عديد من القائمين على منظومة كبار السن بحاجة للحساب العسير لمواجهة «قل الضمير المنعدم لديهم» وهو أمر لا يمنعم من وجود فريق عمل بوزارة التضامن يقوم بدوره الفعال، مشيرا إلى أنه بجانب هذا الدور يتم عمل بيئة تشريعية مناسبة بتوفير إمتيازات جديدة لكبار السن.