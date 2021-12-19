حزب الشعب الجمهوري بالشرقية يطلق مبادرة «وعي امرأة» لتوعية وتثقيف سيدات المحافظة 

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دوت الخليج يرصد تفاصيل مبادرة وعي امرأة بحزب الشعب الجمهوري بالشرقية

حضر حفل إطلاق المبادرة، كل من الكابتن أحمد عبد الدايم أيمن حزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية والنائبة عائشة هاشم عضو مجلس الشيوخ، والنائبة مروة هاشم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن.

والنائبة هند هاشم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، والسيدة هبة فؤاد أمينة المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية، وأعضاء هيئة مكتب الحزب بالمحافظة، ولفيف من القيادات فى المجتمع المدنى والعمل العام بالشرقية.

وقالت هبة فؤاد أمين المرأة بحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الشرقية، إن المبادرة تستهدف رفع وعى المراه بحقوقها وواجباتها الدستورية والتشريعية. وأضافت أن للمرأة دور فعال فى بناء المجتمع وان من واجبنا المجتمعى الذى لا يقل اهمية عن دورنا الحزبى التواصل المباشر مع المرأة عن طريق ندوات تثقيفية أو ورش عمل تدريبية .

واختتم حفل التدشين بندوة تثقيفة عن مكافحة العنف ضد المرأة، والذي تضمنه المحور الرابع من استراتيجية تمكين المراه ٢٠٣٠.