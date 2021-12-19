اختيار أحمد أمين سفيرًا لمنصة «حصص مصر»

دوت الخليج يرصد اختيار الفنان أحمد أمين كسفير لمنصة «حصص مصر».

حملة الترويج لخدمات منصة حصص مصر

ترصد الحملة التحديات التي تواجه الأسرة المصرية مع طرق التعليم التقليدية، والدور الذى تلعبه منصة «حصص مصر» لإتاحة رحلة تعلم ممتعة وسلسة للطلبة.

تعد منصة «حصص مصر» منصة لوزارة التربية والتعليم، التي تستهدف في هذه المرحلة طلبة وطالبات المراحل الدراسية، من الصف الثالث الإعدادي إلى الصف الثالث الثانوي.

محتوى منصة حصص مصر

وتقدم المنصة محتواها التعليمي للمدارس العربي ولغات إنجليزي ولغات فرنساوي، وهو محتوى مراجع من المركز القومي للمناهج لتقديم شرح يعتمد على أسلوب التقييم الجديد المبني على الفهم والتطبيق، وليس الحفظ. كما يراجع على التدريبات والأسئلة المركز القومي للامتحانات المسئول عن تصميم و تنفيذ منظومه التقييم الجديدة.

وزارة التربية والتعليم تطلق منصة حصص مصر

هذا وقد أطلقت وزارة التربية والتعليم منصة «حصص مصر» في ديسمبر 2020، وتعلّم عليها مليون طالب.

شاهد الطلاب أكثر من مليون ساعه لشرح المناهج في العام الدراسي 2020-2021 ، وتدربوا على حل أكثر من 115 مليون سؤال، بطريقة التقييم الجديدة.

أحمد أمين يتألق في «ما وراء الطبيعة»

على الصعيد الآخر، حصلت سلسلة ما وراء الطبيعة بطولة الفنان أحمد أمين على أكثر من 11 ألف شخص على موقع IMDB الشهير ليحصل المسلسل على تقييم عام يصل إلى 9.1 من 10، بينما حصلت الحلقة الأخيرة فقط على 9.6.

وكشف أحمد أمين ، كواليس تجسيده شخصية الدكتور رفعت إسماعيل، في مسلسل "ما وراء الطبيعة"، قائلا إن تجسيده هذه الشخصية هو حلمٌ تحقق على صعيد التمثيل، مؤكدا خلال لقاء على فضائية سكاي نيوز عربية، أنه استمتع برحلة المسلسل، لكونها أخذته كممثل إلى عوالم نفسية، لم يسبق له اكتشافها، جعلته يطوّر ويغيّر في شخصيته الحقيقية للأفضل.

أحمد أمين ينتهي من تصوير الموسم الرابع من «الفاميليا»

انتهى الفنان المتألق أحمد أمين من تصوير الموسم الرابع لبرنامجه الجديد «الفاميليا» والذي يعد أول برنامج تفاعلي عربي يرصد الواقع عن العائلة في الوطن العربي.

تفاصيل الموسم الرابع من برنامج «الفاميليا»

يحتوي الموسم الرابع من برنامج «الفاميليا» على الكثير من المفاجآت للجمهور، أهمها ظهور عدد من النجوم، أبرزهم: أكرم حسني، ومي كساب، ضيوفا مع أحمد أمين مع فرد من أفراد أسرتهم.

ومن المقرر أن يشهد الموسم الرابع من الفاميليا تغييرات من حيث الشكل والمحتوى، حيث يناقش البرنامج بصورة مختلفة عن ما شاهدناه من قبل، موضوعات قريبة تؤثر بشكل يومي على حياتنا العائلية، ويناقش تساؤلات تعمل مجتمعة على تشكيل المجتمع الذي نعيشه، ومن المقرر عرض الحلقات الجديدة من الفاميليا مطلع شهر أكتوبر القادم.