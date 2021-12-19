/666929/برلمانى-بقنا-يحصل-علي-موافقة-لـ-توصيل-خط-مياه-مبنى-ثقافة-الأشراف

حصل البرلمانى أحمد عبدالماجد الأحمر ، عضو مجلس الشيوخ ، عن محافظة قنا علي موافقة اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، علي توصيل خط مياه لمبنى ثقافة الأشراف القبيلية الخربة .

برلمانى بقنا يحصل علي موافقة لـ توصيل خط مياه مبنى ثقافة الأشراف

وقال النائب أحمد عبدالماجد الأحمر عضو مجلس الشيوخ في تصريح لـ دوت الخليج أنه تقدم بالطلب الي محافظ قنا بناء علي طلبات الأهالي مشيرا أن مكتب المحافظ في أستجابة سريعة طلب بحضور المفوض عن قصر الثقافة لمقر خدمة العملاء بالقطاع التجارى وذلك لعمل اجراءات توصيل المياه.

يذكر أن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا قد أستجابة للطلب النائب أحمد عبدالماجد الأحمر علي تشجير بطول شارع عزبة حامد الرئيسي الي نهايتة.

على جانب أخر أوضح وزير النقل أنه جارى العمل على استكمال أعمال التخطيط وتثبيت العلامات الإرشادية وكذلك تشغيل بوابات تحصيل الرسوم بمحور الشهيد الرائد بتسم فكرى تمهيدا لإفتتاحه خلال ايام ، مشيرا إلى أن يربط بين مدينتىّ قوص ونقادة بدءا من الطريق الصحراوى الشرقى حتى الطريق الصحراوى الغربى بطول ١٩ كيلومتر وعرض ٢١ متر بواقع ٢ حارة مرورية لكل اتجاه بعرض ٧.٢ متر ويضم المحور ٣٠ عملاً صناعياً لحل مشكلة التقـاطعـات مع الطـرق الفرعيـة والـترع والمصـارف منها ١٥ كوبرى بإجمالى اطوال ٢٢٧٠ متر و ١٥ نفق بإجمالى اطوال ٤٦٠ متر بتكلفة مالية بلغت ١.٥ مليار جنيه .

وزير النقل ومحافظ قنا يتفقدان محور الشهيد الرائد باسم فكرى

وأضاف الوزير أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتخفيض المسافات البينية بين المحاور المقامة على نهر النيل من ١٠٠ كم إلى ٢٥ كم فإن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ ١٢ محور منها ٩ محاور بمحافظات الصعيد ، و ٣ محاور بمحافظات الدلتا ، مؤكدا أنه عقب الإنتهاء من المحاور الجارية سيتم البدء فى إنشاء مجموعة من المحاور الجديدة فى المناطق ذات المسافات البينية الطويلة لتسهيل حركة تنقل المواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة .

وأكد محافظ قنا أن المحور يمثل أهمية اقتصادية وخدمية كبيرة للمحافظة تتمثل فى تسهيل الحركة المرورية وتنمية المناطق الصناعية غرب وشرق النيل وخلق مجتمعات عمرانية جديدة عبر ربط شبكة الطرق الرئيسية من الطريق الصحراوي الشرقي وحتى الطريق الصحراوي الغربي بالإضافة إلى تنمية حركة السياحة والحد من خطورة التنقل بالمعديات النيلية والتي تقوم بنقل المواطنين وبضائعهم من شرق النيل إلى غرب النيل والعكس .