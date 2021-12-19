الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرف على كيفية التسجيل والفئات المستحقة

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أعلن وزير التعليم العالي، الدكتور خالد عبدالغفار، عن إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، لمدة 4 أيام من حي الأسمرات بالقاهرة، وذلك بهدف التصدى لذلك المرض ورفع المناعة.

دوت الخليج

وأكد وزير التعليم العالي، والقائم بأعمال وزيرة الصحة، على أن الحملة التى تم تدشينها تستهدف تطعيم حوالي 16.5 مليون طفل، وذلك من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو.

الصحة تعلن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال من حى الأسمرات

كما أشار وزير التعليم العالي، إلى أن القائمين على مسئولية التدريب خضعوا جميعًا إلى دورات تدريبية لإنجاز مهام التطعيم على الوجه الأمثل، كما توجد فرض إشرافية على جميع المستويات بالوزارات للمتابعة.

مجانية.. إطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

ووفقًا لما صرح به الوزير خالد عبدالغفار، فإنه من المرتقب أن تكون تلك الحملة مجانية بالكامل وتتم من خلال التطعيم بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، وذلك بغرض حماية الأطفال من شلل الأطفال.

وأكد الوزارة أن تلك الاجراءات التى من المرتقب أن تتبع فى هذا الإطار من شأنها الحفاظ على الأطفال من الإصابة بالمرض، والعمل على منع دخول فيروس شلل الأطفال من الدول المتوطن بها المرض.

كما تستهدف الحملة التى أطلقتها وزارة الصحة أيضًا تغطية الأطفال بالجرعات التطعيمية الواردة بجدول التطعيمات فى مصر.

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وتتبع وزارة الصحة نهجًا فى إطار حملة التصدي لمرض شلل الأطفال، وهو تطعيم جميع الأطفال بـ 7 جرعات من الطعم الفموي «سابين»عند الميلاد وعند إتمام عمر شهرين، وتمتد الأعمار حتى ثمانية عشر شهرًا.