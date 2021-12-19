أسامة ربيع: قناة السويس تسجل رقما قياسيا تاريخيا فى الإيرادات

جدة - نرمين السيد - قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن معدلات الملاحة بالقناة خلال العام الجارى مبشرة للغاية حيث بلغت حصيلة الإيرادات المحققة بدءا من شهر يناير وحتى النصف الأول من شهر ديسمبر الجارى 6 مليار دولار وهو رقم لم تسجله قناة السويس من قبل.





جاء ذلك خلال استقبال الفريق أسامة ربيع، اليوم الأحد، وفدا قضائيا رفيع المستوى برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، يرافقه مجموعة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، وذلك بمركز المحاكاة والتدريب البحرى التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية.

تأتى الزيارة فى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس، ومجلس الدولة، بهدف الاطلاع على مستجدات المشروعات التنموية الخاصة بقناة السويس بما يتماشى مع الخطة العامة لرفع الوعى لدى قاضيات وقضاة المجلس تجاه المشروعات القومية التى تنفذها الدولة فى كافة المجالات.

فى كلمته، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد فى هيئة قناة السويس، وأعرب عن سعادته بتواجده وسط هذه الكوكبة من قضاة وقاضيات مجلس الدولة، متمنيا لهم النجاح والتوفيق فى مسيرتهم المهنية وأداء واجبهم الوطنى نحو إعلاء قيم الحق والعدل.

وأكد رئيس الهيئة على أن قناة السويس تحظى بمكانة خاصة فى وجدان المصريين، كما ترتبط مشروعاتها بتنمية المنطقة وخلق حياة فى محيطها عبر إنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، تتكامل مع المناطق الصناعية واللوجيستية الجارى إنشائها ضمن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من حجم البضائع الضخم المار عبر القناة.

واستعرض رئيس الهيئة عمليات العبور النوعية التى شهدتها القناة خلال العام الماضى، مؤكدا ما تحمله هذه العمليات من دلالات قوية على كفاءة وخبرة مرشدى الهيئة التى لابديل لها ولا غنى عنها لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة، كما قام بإلقاء الضوء على الإجراءات والتدابير المختلفة التى اتخذتها الهيئة للتعامل مع التحديات المختلفة وأبرزها أزمة فيروس كورونا المستجد وأزمة الطقس السيئ، وهو الأداء الذى حظى بالعديد من الإشادات الدولية.

وشدد رئيس الهيئة على أن حادث جنوح سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN كان حادثا استثنائيا وتحد غير مسبوق لم تشهده قناة السويس من قبل حيث اجتمعت فيه عدة تحديات تمثلت فى أبعاد السفينة الضخمة وطبيعة التربة الصلبة فضلا عن الطقس السيئ، مما تطلب معه اللجوء لحلول غير تقليدية حيث استحدثت الهيئة استخدام التكريك لأول مرة فى أعمال الإنقاذ البحرى، كما تضافرت جهود جميع العاملين لتعويم السفينة بنجاح.

وتابع الفريق ربيع حديثه قائلا: "لم تتوقف مشروعات التطوير بقناة السويس بعد مشروع القناة الجديدة حيث عكفت الهيئة على تطوير محطات المراقبة الموجودة على طول القناة وذلك بالتوازى مع إنشاء سلسلة من الجراجات على القناة الجديدة لمواجهة حالات الطوارئ المحتملة، كما يجرى العمل حاليا على تطوير القطاع الجنوبى للقناة من الكم 122 إلى الكم 162 ترقيم قناة لزيادة عامل الأمان الملاحى وزيادة الطاقة الاستيعابية للقناة فى تلك المنطقة بواقع 6 سفن إضافية"

فى ختام الزيارة، قدم الفريق أسامة ربيع درع قناة السويس الجديدة إلى المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة، وفى المقابل أهداه درع مجلس الدولة تقديرا وإعزازا لحجم الإنجازات التى تشهدها القناة.

عقب ذلك، اصطحب الفريق أسامة ربيع الوفد للقيام بجولة بحرية فى قناة السويس الجديدة تلاها زيارة موقع الأنفاق لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.