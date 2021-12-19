«اتحضر للأخضر».. وزيرة البيئة تشارك حملة للحد من استهلاك البلاستيك

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عن دعمها الكامل لكافة الأنشطة والأفكار والمشروعات الطلابية الموجهة لحماية البيئة، بما يساهم فى نشر الوعى البيئى لكافة فئات المجتمع، ودعم المشاركة المجتمعية فى حماية البيئة ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر".





جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا إطلاق مبادرتها للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام داخل مقراتها لرفع الوعى البيئى وتحت مظلة مبادرة وزارة البيئة "اتحضر للأخضر" بالجامعات، بحضور الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم و التكنولوجيا والسادة العمداء و الأساتذة و الطلاب المشاركين بالمبادرة.

وأضافت الدكتورة ياسمين فؤاد أن الشباب هم عماد الوطن، وهم أساس استراتيجية الوزارة لحماية البيئة، لذلك قامت الوزارة بتوقيع بروتوكول مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى لدعم مشاركة الجامعات وطلابها بحماية البيئة ضمن المباردة الرئاسية "اتحضر للاخضر" لرفع الوعى البيئى بالعديد من الجامعات، ومنها الأكاديمية العربية، والتى كان لها دور فعال ومميز فى دعم العمل البيئى، ومنها الإشراف ووضع المعايير البيئية والصحية لعدد 57 مدفن صحى.

أشارت وزيرة البيئة إلى دور الأكاديمية خلال الفترة القادمة فى دعم العمل البيئى يمكن أن يتم من خلال العمل على عدة محاور أساسية، وهى رفع الوعى البيئى للطلبة، للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، كذلك إعداد مشروعات طموحة ورائدة لتوفير البدائل لدعم الحد من الاستخدام وأخيرا استغلال الطاقة والأفكار المتميزة لدى طلاب قسم الإعلام بالكلية لإعداد محتوى إعلامى جديد وغير تقليدى لنشر أفكار حماية البيئة والحد من استهلاك البلاستيك لكافة أفراد المجتمع، وليس فقط على مستوى الأكاديمية عبر المنصات المختلفة لدعم المسئولية التشاركية لحماية البيئة بالمجتمع.

وأوضحت فؤاد أن نشر الوعى بأهمية الحد من استهلاك البلاستيك أحادى الاستخدام انتشر وحقق نجاح فى جنوب سيناء ودهب، وفى حى الزمالك، بإيمان الأفراد بأهمية البيئة ونحن مستمرين فى ذلك مع الشباب وبهم فهم أمل الحاضر والمستقبل، وخاصة فى ظل وجود الاستراتيجية الوطنية للحد من استهلاك البلاستيك أحادى الاستخدام والتى أطلقتها الحكومة لحماية البيئة والموارد الطبيعية .

وشددت فؤاد على أن الحد من استهلاك البلاستيك أحادى الإستخدام ليس فقط لحماية البيئة، ولكن له أيضاً أبعاد اقتصادية لأنه يعمل على اهدار الموارد فدورة استخدامه لا تتعدى 20 دقيقة، ومع وجود حوالى 300 طن يستخدم سنويا من البلاستيك يجعلنا جميعا نتحد، للحد من ذلك لحماية البيئة والموارد الطبيعية والاقتصادية.

و من جانبه أشاد الدكتور اسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، بجهود الدكتورة ياسمين فؤاد فى حماية البيئة ودعم المشاركة فى حمايتها من خلال إطلاق العديد من المبادرات والحملات البيئية وتبنى مشروعات الشباب لحماية البيئة، مما كان له بالغ الأثر فى حماية البيئة، مضيفًا على تقدير سيادته للوزارة والعمل المشترك فى العديد من الأنشطة بالأكاديمية، متمنياً استمرار العمل للنهوض بالوطن وتحقيق التنمية المستدامة.