مجلس الشيوخ يقر مادة عقوبات تزوير بطاقة المسن

جدة - نرمين السيد - وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين: "يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:
1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.
2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته".
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