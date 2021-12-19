مجلس الشيوخ يقر مادة عقوبات تزوير بطاقة المسن

جدة - نرمين السيد - وتنص المادة (38) من مشروع قانون حقوق المسنين: "يُعاقب بالسجن المشدد أو السجن وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية:

1- زور بطاقة المسن، أو استعملها مع علمه بالتزوير.

2- كل موظف عام غير بقصد التزوير في بطاقة المسن حال تحريرها المختص بوظيفته".