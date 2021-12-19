التعليم العالى: بحوث الإلكترونيات ينظم ملتقى ربط البحث العلمى بالصناعة

جدة - نرمين السيد - تلقى وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا حول تنظيم المعهد ملتقى "ربط البحث العلمى بالصناعة"، بالتعاون مع جمعية مصنعى القاهرة الجديدة، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر معهد بحوث الإلكترونيات بالنزهة.





وأشار التقرير، المقدم من الدكتورة شيرين عبدالقادر محرم القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، إلى أن الملتقى يهدف إلى المساهمة فى دعم الباحثين والمبتكرين، وتهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وبناء قاعدة علمية قوية لتعميق التصنيع المحلى ورفع جودة المنتج المصرى، مؤكدا أهمية الملتقى فى تفعيل قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار الذى يهدف لمشاركة المراكز والمعاهد البحثية للقطاع الصناعى فى مشاريع قومية صناعية وإنتاجية.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة شيرين محرم إلى أن هذا الملتقى يأتى فى إطار التعاون المتبادل والمثمر بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى متمثلة فى معهد بحوث الإلكترونيات، ووزارة التجارة والصناعة متمثلة فى مركز تحديث الصناعة، وتفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجانبين، لتعزيز الاستفادة من قدرات وخبرات أبناء المعهد العلمية والبحثية والمعملية ومخرجات البحث العلمى والابتكار، لتلبية احتياجات القطاعات الصناعية المختلفة والارتقاء بقدرتها التنافسية لما له من أثر كبير على النهوض بالاقتصاد القومى.

وأشارت القائم بعمل رئيس معهد بحوث الإلكترونيات إلى أن الملتقى يهتم بتشجيع الباحثين العاملين فى القطاع البحثى والأكاديمى، لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تعزيز تنافسية القطاع الصناعى من خلال البحث والتطوير القائم على مفاهيم التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، وتدعيم مفاهيم التكنولوجيا الخضراء، حيث سيتم استهداف الأفكار والمخرجات البحثية القادرة على معالجة التحديات التى تواجه القطاع الصناعى فى مجال الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحسين العمليات الإنتاجية ورفع جودة المنتجات لدعم الاقتصاد وزيادة فرص الاستثمار فى مخرجات البحث العلمى.

شهد فعاليات الملتقى رؤساء الأقسام البحثية والمعامل المركزية، ولفيف من الأساتذة والباحثين ومعاونيهم بالمعهد، والمستشار إسلام توفيق المستشار القانونى للمعهد، والمستشار حسام مكاوى مستشار جمعية القاهرة الجديدة، وعدد من مسئولى شركات ومصانع المنطقة الصناعية بالتجمع الخامس والقطامية.