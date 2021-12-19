استبعاد طارق حامد.. «كيروش» يحدد 40 لاعبا في قائمة المنتخب المبدئية لأمم إفريقيا 2022

أعلن كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، قائمة تضم 40 لاعباً للمشاركة في أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وهي قائمة مبدئية سيتم تصفيتها إلى 23 لاعبا. وضمت قائمة المنتخب كلاً من: محمد الشناوى ومحمد فوزى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمود جاد وأيمن أشرف وأحمد ابو الفتوح وأحمد حجازى وعمر كمال وعمرو السولية ومصطفى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى محمد ومحمد مجدى أفشة وامام عاشور وأكرم توفيق ومحمود الونش ومحمد الننى وعمر مرموش وعبد الله السعيد ومروان حمدى ورمضان صبحى وأحمد سيد زيزو وأحمد حسن كوكا وابراهيم عادل وأحمد ياسر ريان ومحمود علاء وأحمد ياسين ومحمد هانى وأحمد رفعت ومحمد عبد المنعم ومحمد حمدى ونبيل عماد دونجا ومحمود تريزيجيه وحمدى فتحى ومحمد شريف ومهند لاشين ومحمد فتح الله وأحمد رمضان بيكهام ومروان داوود.

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