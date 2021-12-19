 طارق رضوان لـ"دوت الخليج": بيان الحكومة الألمانية مخالف للمعايير والأعراف الدولية

/666927/طارق-رضوان-لـتحيا-مصر-بيان-الحكومة-الألمانية-مخالف-للمعايير-والأعراف-الدولية

استنكر النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، البيان الذي أصدرته الحكومة الألمانية بشأن مطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين، قائلا: البيان يعد تدخلًا واضحًا في الشأن الداخلي لمصر.

دوت الخليج

وأضاف رضوان، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن بيان الحكومة الألمانية يخالف جميع المعايير والأعراف الدولية وكل الاتفاقيات التي نصت علي عدم التدخل في الشأن الداخلي للدول الأخري، مؤكدا أن مصر لن تقبل بأن يكون أحدا واصيا عليها في شأنها الداخلي.

طارق رضوان: الحكومة الألمانية أغلقت عيناها عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: مصر دولة ذات سيادة مستقلة ومن ثم فهي ترفض التدخل في أعمال السلطة القضائية، مضيفا: الحكومة الألمانية أغلقت عيناها عن الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في حفظ الأمن والاستقرار علي المستوين المحلي والإقليمي، مؤكدا أن مصر تحترم القوانين وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان.

وأشار رضوان، إلي أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، يكمن هدفها في تطوير توجهات الدولة في التعامل مع الملفات ذات الصلة لتعزيز احترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية للمواطن، لافتا أن مصر تمتلك مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة من شأنها أن توفر الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة.

بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الحكومة الألمانية

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية بيان لها ترفض فيه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأضافت الوزارة في بيانها: ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

واختتمت: هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.