/666932/النائب-أيمن-محسب-عن-بيان-الحكومة-الألمانية-لن-نقبل-بأى-إملاءات-خارجية-أو-التأثير-على-أحكام-القضاء

أكد الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن أى محاولات للتأثير على القضاء في مصر أو التدخل في شئوننا الداخلية أمر مرفوض جملة وتفصيلا، موضحا أن مصر دولة مؤسسات ولا يمكن أن تقبل بأى ضغوط خارجية تتعلق بقضايا منظورة أمام القضاء في محاولة للتأثير على العدالة.

دوت الخليج

وأكد محسب، في تصريحات خاصة لـ"دوت الخليج"، أن رد الدولة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية على ما ذكرته الحكومة الألمانية بشأن حقوق الإنسان جاء قاطعا وحاسما برفض أي تدخل في الشئون الداخلية أو التأثير على الحكم المرتقب غدا الإثنين، مضيفا: وصفت الدولة المصرية هذا الأسلوب بأنه ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مصر أطلقت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وهناك تطور كبير في التعاطى مع هذا الملف، إلا أنه في نفس الوقت لا يمكن القبول بأى تدخل أو إملاءات من الخارج في أي أمر يتعلق بالشأن الداخلى كذلك لا يمكن القبول بأى محاولات للتأثير على سير العدالة أو أي حكم قضائى.

بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الحكومة الألمانية

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية بيان لها ترفض فيه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأضافت الوزارة في بيانها: ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

واختتمت: هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.