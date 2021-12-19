50 صورة لـ«موقع دوت الخليج » من استكمال مناقشات مجلس الشيوخ لـ «حقوق المسنين»

/666934/50-صورة-لـموقع-تحيا-مصر--من-استكمال-مناقشات-مجلس-الشيوخ-لـ-حقوق-المسنين

يرصد موقع دوت الخليج استكمال مجلس الشيوخ، بجلسته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشة مشروع قانون بإصدار حقوق المسنين المقدم من الحكومة ويهدف مشروع القانون إلى حماية ورعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها من الحقوق وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتوفير حياة كريمة لهم.

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