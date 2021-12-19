22 لاعبا بقائمة الإسماعيلى أمام سموحة

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي قائمة الفريق، استعدادا لمواجهة سموحة بعد غدٍ الثلاثاء بالإسكندرية فى سابع جولات بطولة الدورى العام.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القائمة ضمت 22 لاعبا من بينهم المهاجم جاستن شونجا العائد منذ فترة وعمر رضوان حارس المرمى.

القائمة كاملة كالأتى:

حارس المرمى :محمد فوزى – أحمد عادل – عمر رضوان

خط الدفاع: أحمد عيد – محمد بيومي – عصام صبحي – باهر المحمدي – محمد عمار – محمد هاشم – محمد نصر – عبدالله جمعة.

خط الوسط: محمد مخلوف – محمود دونجا – عمر الوحش – عبد الرحمن مجدي – أحمد مدبولي – أحمد مصطفى – محمد عبد السميع ميعا – مصطفى فارس.

خط الهجوم: جاستن شونجا – محمد الشامي – شكرى نجيب.

نجح مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، تمديد تعاقد عماد حمدي، لاعب خط وسط الفريق لمدة 3 مواسم قادمة.

وكان عقد عماد حمدي ينتهي بنهاية هذا الموسم، وكان هدفاً رئيسياً لمعظم أندية الدوري المصري كان آخرها البنك الأهلي، ولكن فضل اللاعب التواجد مع الإسماعيلي لفترة جديدة.

وتعاقد الإسماعيلي في عام 2015 مع عماد حمدي قادماً من نادي المنصورة، واصبح من الركائز الأساسية للفريق وحمل شارة القيادة أيضا.

وحضر والد اللاعب معه خلال الجلسة التي عقدها مجلس الإدارة اليوم، والذي نجح تمديد تعاقده لمدة 3 مواسم مقبلة.

وكانت اللجنة الفنية بقلعة الدراويش برئاسة حمادة المصري، بجانب الأعضاء ممحمود حسن وأشرف خضر، أكدت على ضرورة تواجد اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة، باعتباره أحد أفضل العناصر في مركزه بجانب خبراتة الكبيرة.

نتيجة مباراة الإسماعيلي والبنك

انتهت أحداث مباراة الإسماعيلي والبنك الأهلي بنتيجة هدف دون رد لصالح فريق البنك، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الثالثة من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبهذه الخسارة تستمر سلسلة نادي الإسماعيلي في الإستنزاف والصقوط في مؤخرة جدول ترتيب الدوري، بعد الخسارة الأولى أمام الأهلي، والثانية بالجولة الثانية أمام سيراميكا، واليوم تأتي الثالثة أمام البنك الأهلي، وعلى أرض الدراويش.

وسجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب محمد هلال، في الدقيقة السبعين من عمر المباراة، بعد طوال أحداث اللقاء وإهدار الدراويش العديد من الفرص.