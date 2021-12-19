وفد صناعة النواب يلتقي بمحافظ الاسكندرية..صور  

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التقي وفد لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بمحافظ الاسكندرية خلال زيارة الوفد البرلماني للمحافظة.
دوت الخليج يرصد تفاصيل زيارة صناعة النواب لمحافظة الاسكندرية
زيارة لجنة الصناعة للاسكندرية
قال اللواء محمد شريف، محافظ الإسكندرية، إنه على مدار فترة جائحة كورونا ومنذ بداية الأزمة حتى الآن لم يُغلق مصنع حتى هذه اللحظة بسبب كورونا، مما يؤكد حجم الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وحرص الدولة على النهوض بالقطاع الصناعى على مستوى محافظات الجمهورية.
وأضاف شريف، خلال لقاء وفد برلمانى من مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المحافظة شكلت العديد من اللجان للوقوف على بعض المعوقات التى تواجه الشركات والمستثمرين والقائمين على الصناعة بالكامل.
ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الواب، إن الوفد البرلمانى يريد الوقوف على البنية التحتية للمنشآت الصناعية وما يعوق القطاع بشكل عام، وملف تسقيع الأراضى من المستثمرين غير الجادين، إلى جانب الوقوف على أبرز المعوقات التى تواجه القائمين على الصناعة بشكل عام لوضع أُطر عامة لحل الأزمة وترجمة خطوات الدولة فى هذا الملف على أرض الواقع.
ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد امين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.
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