/666941/2021-تتصدى-للتنمر-بأعمال-فنية-متعددة--تعرف-على-أبرزها

واجه عام 2021 التنمر و بعض الحالات المرضية التي يتعرض أصحابها لتنمر دائم، فكانت الكثير من الأعمال الفنية هذا العام بمثابة تقويم للعديد من السلوكيات السيئة التي يتخذها البعض مع هذه الحالات المرضية، و ذلك من خلال العديد من الأعمال الفنية منها مسلسل "الا أنا الموسم الثاني"، والذي تناول بشكل كبير هذه السنة تسليط الضوء علي هذه الحالات و تم تقديم ذلك في شكل حكايات منفصلة منها حكاية "حلم حياتي" ولعبت دور البطولة الفنانة "مايان السيد"، بالاضافة لمسلسل "زي القمر الموسم الثاني"و الذي يعرض في شكل حكايات منفصلة أيضا، ومنها حكاية "حتة من القمر" ولعبت دور البطولة الفنانة "لقاء الخميسي"، و مسلسل "خلي بالك من زيزي" الذي تم عرضه في السياق الرمضاني لهذا العام و هو من بطولة "أمينة خليل"، بالاضافة للعديد من الأفلام و منها، فيلم "مش أنا" للفنان "تامر حسني"، و فيلم "أحمد نوتردام" للفنان "خالد الصاوي".

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