/666942/خدوا-بالكوا-شيكو-يعلن-إصابته-بفيروس-كورونا-ويحذر-المخالطين-له

دوت الخليج يرصد إصابة الفنان شيكو بفيروس كورونا.

شيكو يحذر المتعاملين معه بعد إصابته بكورونا

أعلن شيكو إصابته بكورونا من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، حيث حذر من تعامل معه قائلًا: "إيجابي كورونا الحمد لله، أي حد تعامل معايا الكام يوم اللي فاتوا ياخد باله.. وإن شاء الله خير، أنا تمام عمومًا".

شيكو يعلن رسميا التحضير لجزء ثالث من مسلسل «اللعبة»

على الصعيد الآخر، كشف «شيكو» بشكل رسمي، عن البدء في التحضير للجزء الثالث من مسلسل اللعبة والذي جاء بعنوان «اللعب مع الكبار».

نشر شيكو صورة لغلاف السيناريو الخاص بالموسم الثالث من مسلسل «اللعبة» خلال صقحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” ممهدا للجمهور عن تحضير لجزء جديد من العمل الذي لاقى إعجاب الكثيرون.

مسلسل «اللعبة» مقتبس من فيلم أجنبي، وهذا ما اعتاد عليه بطلا المسلسل "شيكو وهشام" في معظم أعمالهم الفنية، ويشارك في بطولة المسلسل كل من الفنان شيكو، وهشام ماجد والفنانة مي كساب، وأحمد فتحى، ومحمد ثروت، وسامى مغاورى وميرنا جمال وعارفة عبدالرسول.

أحداث الجزء الثاني من مسلسل «اللعبة»

ودرات أحداث الجزء الثاني من مسلسل "اللعبة" حول ظهور متحكم جديد باللعبة مختلف بأحكام مثل الجزء الأول، لكن الأحكام الجديدة أكثر صعوبة ولا تقارن بالجزء الماضي، حيث يطلب المتحكم الخفي للعبة منهم أن "شيكو وهشام" يتزوجان على زوجتيهما ضمن الأحداث الفنانة مي كساب والفنانة ميرنا جميل، حتى يصلوا في آخر الحلقات إلى المتحكم الخفي الذي يعد مفاجأة للجمهور بالنهاية.

وكان قد عرض العمل في موسم رمضان الماضي على شاشة إحدى الفضائيات العربية وحقق نجاح جماهيري كبير، وقرر الصناع تقديم الجزء الثاني والعمل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومي كساب، ويشارك فيه أيضا ميرنا جميل، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي، وانضمت النجمة رانيا يوسف لهما في الموسم الثاني والمسلسل ومن تأليف فادي أبو السعود، وأحمد سعد والي، وإخراج معتز توني.

وتدور القصة الأساسية للمسلسل حول شخصين هما "مازو" الذي يجسده الفنان هشام ماجد، وهو صديق "شيكو" المقرب ضمن الأحداث التي تشهد تطورات عديدة بينهما في إطار كوميدي اجتماعي.