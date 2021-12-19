محافظ الإسكندرية لـ «صناعة النواب»:«لم نغلق مصنع واحد حتى فى فترة أزمة كورونا»«صور»

/666945/محافظ-الإسكندرية-لـ-صناعة-النوابلم-نغلق-مصنع-واحد-حتى-فى-فترة-أزمة-كوروناصور

قال اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، إن المحافظة تعتبر قلعة الصناعات، منها 65٪؜ من الصناعة استيراد وتصدير ، كما بها حوالي 4654 مصنع أي ما يعادل 40٪؜ من الصناعات ، مؤكدا إنه على مدار فترة جائحة كورونا ومنذ بداية الأزمة وحتى الآن لم يُغلق مصنع حتى هذه اللحظة بسبب كورونا، مما يؤكد حجم الجهود المبذولة فى هذا الصدد، وحرص الدولة على النهوض بالقطاع الصناعي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وأضاف شريف، خلال لقاء وفد برلماني من مجلس النواب، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن المحافظة شكلت العديد من اللجان للوقوف على بعض المعوقات التى تواجه الشركات والمستثمرين والقائمين على الصناعة بالكامل.

ومن جانبه، قال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس الواب، إن الوفد البرلمانى الذى يزور المحافظة حاليا، يريد الوقوف على البنية التحتية للمنشآت الصناعية وما يعوق القطاع بشكل عام، وملف تسقيع الأراضى من المستثمرين غير الجادين، إلى جانب الوقوف على أبرز المعوقات التى تواجه القائمين على الصناعة بشكل عام لوضع أُطر عامة لحل الأزمة وترجمة خطوات الدولة فى هذا الملف على أرض الواقع.

وأكد أن الدولة تركز على الصناعة من أجل هدف واضح وهو زيادة الصادرات الي 100 مليار للنهوض بالاقتصاد المصري والصناعات المصرية مشيرا إلى أن هدف الزيارة الوقوف على المشاكل التي تواجه المصنعين والمستثمرين، متابعا:" اللجنة مستعدة لتقديم أي حلول سواء من الناحية التشريعية أو الفنية من اجل الارتقاء بالصناعة، لافتا إلى أهمية فتح ملف "تسقيع الأراضى"، لفتح الطريق أمام المستثمرين الجادين فى الحصول على أراضى.

محافظ الإسكندرية لـ «صناعة النواب»:«لم نغلق مصنع واحد حتى فى فترة أزمة كورونا»

وشهد اللقاء عمل عرض توضيحي وشرح من خلال فيديو مصور عن القطاع الصناعي والمشروعات الخاصة بالمناطق الصناعية بالإسكندرية.

ويضم وفد لجنة الصناعة برئاسة النائب معتز محمود والنائب شحاته أبو زيد أمين سر اللجنة ، والنائب جمال مدكور، عادل عامر، علاء قريطم، مدحت الكمار والنائبة نيفين الكاتب والنائب محمد حمدي موسي، عادل النجار والنائب خالد كمالي.