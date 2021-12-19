/666951/إزالة-المجسم-المخيف-المنيكان-بشوارع-الشئون-بمدينة-قنا

رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا شكوى أحد المواطنين على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بوجود مجسم على هيئة جثة متوفي مُكفنة بأحد الشوارع بمدينة قنا، مما يثير ذعر المواطنين

إزالة المجسم المُخيف (المنيكان) بشوارع الشئون بمدينة قنا

وعلى الفور كلف أشرف أنور رئيس مجلس المدينة إدارة المتابعة بالوحدة بضرورة الوصول لمكان الشكوى وإزالتها في أسرع وقت ممكن، وتبين أن محل الشكوى بشارع سيراميكا الجوهرة بعد التقاطع الأول، وتم إزالة الشكوى.

وفي نفس السياق تناشد الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا المواطنين بعد تكرر مثل هذه الوقائع التي تؤثر على نفوس المارة بالسلب وتبث الرعب في نفوس المواطنين.

محافظ قنا يستقبل أعضاء مجلس أمناء أنشطة نادي الفتيات

على جانب أخر استقبل اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمكتبه أعضاء مجلس أمناء أنشطة نادي الفتيات بمدينة قنا ، حيث قدم المحافظ التهئنة لهم بمناسبه تشكيل مجلس امناء جديد للنادي لدعم الأنشطة به وإتاحة الفرصة الكاملة أمام الفتيات والسيدات بممارسة الرياضات المختلفة ، وذلك بحضور السيدة اسماء احمد حسين رئيس مجلس الامناء والسيدة ثناء محمد ابراهيم أمين الصندوق والمهندسة فاطمة حسن عضو مجلس الادارة والسيدة علا محمد عضو مجلس الادارة والسيدة سلمي محمد القاضي سكرتير المجلس .

وأكد محافظ قنا علي دعم جهود اعضاء مجلس الامناء الجديد لتمكين المرأة من المشاركة في كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية والاجتماعية للفتيات والسيدات بقنا ، مؤكدا أن النادي هو أول نادى للفتيات والسيدات في صعيد مصر، ويقع في قلب مدينة قنا، ويحتوي على حمام سباحة مزود بمدربات لتعليم السباحة ، وقاعة مؤتمرات مكيفة وجاهزة لتنظيم مختلف الفعاليات والمناسبات الاجتماعية، بالإضافة إلى مكتبة متطورة، كما يقدم النادي العديد من الأنشطة مثل (السباحة، والجيم، وأيروبيكس، وزومبا، وباليه، وكاراتيه، وجمباز، وكرة سلة )

ومن جانبهم قدم أعضاء مجلس الأمناء شكرهم لمحافظ قنا علي دعمة لحق المرأة في ممارسة الرياضة ، مؤكدين علي سعيهم لتفعيل جميع الانشطة التي تخدم المرأة وتوعية المرأة بأهمية جميع أنشطة الرياضية التي توفرها الدولة لتحقيق التنمية المستدامة التي تسعي اليها الدولة .