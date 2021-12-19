محافظ القاهرة يفتتح تطويرات المركز النموذجى لرعاية المكفوفين (صور)

جدة - نرمين السيد - افتتح اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، المبنى الفندقى، وملعب كرة الجرس بالمركز النموذجى لرعاية المكفوفين، قصر النور، بجسر السويس بعين شمس بعد تطويره ورفع كفاءته.





وحضور الافتتاح الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزير التضامن، ممثلا عن وزيرة التضامن الاجتماعى، وعدد من الشخصيات العامة، والدكتورة إقبال السمالوطى، رئيس مجلس إدارة المركز. وأكد محافظ القاهرة أن افتتاح المبنى الفندقى بالمركز النموذجى بعد تطويره ورفع كفاءته يأتى فى إطار اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية بدعم ذوى الهمم، وحرصه على تلبية مطالبهم، كما أكد محافظ القاهرة على تقديم الدعم الكامل للمركز. وتفقد محافظ القاهرة خلال الزيارة مبانى المركز المختلفة وشاهد معرضًا خاصًا بأعمال المكفوفين الفنية فى مجال الديكور والأثاث. يذكر أن أعمال تطوير المبنى الفندقى بالمركز النموذجى لرعاية وتوجيه المكفوفين، قصر النور، تأتى تنفيذا لبروتوكول تعاون، بهدف تنفيذ أعمال تجديد غرف المبيت وتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للأطفال المكفوفين وذوى الإعاقات الذهنية والحركية بما يسهم فى تحسين معيشتهم ومساعدتهم على ممارسة أنشطتهم التعليمية والثقافية وتؤهلهم مهنيًا.

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