فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفى الكرنك بالأقصر يشارك فى مبادرة (ممارسة دوائية متميزة...

شارك فريق الصيدلة الإكلينيكية المتميز بمستشفى الكرنك الدولي بالأقصر ضمن مبادرة الرعاية الصيدلية (ممارسة دوائية متميزة - 100 مشروع)، وذلك من خلال مشروع يختص بحوكمة استهلاك المضادات الحيوية ورعاية الأطفال حديثي الولادة.

وتشارك "مستشفي الكرنك الدولي" كإحدى مستشفيات هيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر مع هيئة الدواء المصرية في المبادرة التي أطلقتها تحت عنوان الرعاية الصيدلية (ممارسة دوائية متميزة - ١٠٠ مشروع )، فيما انقسم المشروع الذي شارك به الفريق إلى 3 مراحل متتالية، وقد اجتاز فريق الصيدلة الإكلينيكية المرحلتين الأُولى والثانية بتميز، فيما يقوم الفريق بتطبيق ومتابعه النتائج والمؤشرات على أرض الواقع، وبصدد انتهاء المرحلة الثالثة والأخيرة.

يأتي هذا المشروع ، في إطار استحداث الهيئة العامة للرعاية الصحية تطبيق نظام الحوكمة الإكلينيكية والتي تعد من أهم المحاور الأساسية لعمل الهيئة، بما يحقق أمن وسلامة المريض.

جدير بالذكر أن مستشفي الكرنك الدولي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، شاركت في مقابل أكثر من ٣٠ مستشفى مشارك بالمبادرة علي مستوي الجمهورية.