انت الان تتابع تفاصيل خبر النيابة العامة تقوم بإحالة معلمة مدرسة شبرا المتنمرة على طفل الدمج للمحكمة الجنائية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في ظل ما شاهده الملايين من قيام معلمة بالتنمر على أحد الطلاب بإحدى المدارس بمنطقة شبرا بالقاهرة، وفي إطار سيادة القانون على الجميع كل من يخطئ يعاقب ويحاسب طبقاً للقانون والدستور رجلاً كان أو إمرأة شاب كان أو فتاة غنيا كان أو فقيرا هكذا يحس البشر والمواطنين بروح العدالة الناجزة.

إحالة المعلمة للمحاكمة الجنائية

قامت النيابة العامة بإحالة إحدى المعلمات التي تعمل بمنطقة شبرا بالقاهرة إلى المحاكمة الجنائية، وذلك عقب تنمرها على أحد الأطفال من أطفال الدمج المحتاجين للرعاية، وذلك بعد قيامها بالتعدي عليه بالقول وبألفاظ لت من قدره وشأنه، مما وضعه في موضع سخرية من المحيطين به أثناء إنعقاد الحصة المدرسية.

بلاغ والد الطفل المتنر عليه

وجاء ذلك القرار من النيابة العامة بعد تقديم بلاغ من والد الطفل المتنمر إليه بعد طلبه الجلوس في المقاعد الأمامية، فقامت المعلمة بالسخرية منه أمام أعين زملائه، ثم طلبت منه التوجه إلى مديرة المدرسة.

سؤال النيابة العامة للطفل المتنمر عليه

قامة النيابة العامة بإستدعاء الطفل المتنمر عليه ووالده ووالدته، وكذلك ثلاث طلاب من زملاؤه شهود الواقعة، الذين أكدوا صحة واقعة التنمر، كما أنكرت المعلمة ذلك، وأكدت أنها فقط قامت بتوبيخ الطفل لحضوره متأخرا، فقام الطفل بتهديدها بإحضار والده، لذلك قمت بإرساله لمدير المدرسة.