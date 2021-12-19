/666956/MAD-Solutions-تشارك-بـ-6-أفلام-في-مهرجان-القاهرة-للفيلم-القصير

تنافس «MAD Solutions» ضمن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان القاهرة للفيلم القصير المقام في الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر بستة أفلام.

دوت الخليج يرصد الأفلام المشاركة في مهرجان القاهرة للفيلم القصير.

أفلام MAD solutions

و من المقرر أن تقام العروض في دار الأوبرا المصرية بمركز الإبداع الفني وسينما الهناجر.

والأفلام هي الفيلم السوداني الست للمخرجة سوزانا ميرغني، والفيلم اللبناني شيطان عمره شهر للمخرج غسان الخوجه، والفيلم المصري لما كان البحر الأزرق للمخرج عمرو السيوفي، والفيلم المصري 18/11 للمخرج مدحت ماجد، والفيلم اللبناني نور ريم نخلي، والفيلم الصومالي Life on the Horn للمخرج مو الهراوي.

الفيلم السوداني الست للمخرجة سوزاني مرغني

تدور أحداثه حول نفيسة فتاة سودانية تبلغ من العمر 15 سنة وتعيش في قرية معروفة بزراعة القطن، قلبها مولع بشاب يدعى بابكر؛ لكن أهلها رتبوا لها زيجة بالشاب نادر وهو رجل أعمال يعيش في الخارج، أما جدتها وهي الآمرة الناهية في القرية، فهي الأخرى رسمت خططاً خاصة لحياة نفيسة، فهل ستستطيع هذه الفتاة أن تختار بنفسها مسار حياتها القادم؟

حصد فيلم «الست» 25 جائزة دولية منها 5 جوائز من مهرجانات مؤهلة لجوائز الأوسكار، وهو من تأليف وإخراج سوزانا ميرغني، وتشاركها في الإنتاج شقيقتها إيمان، ويشارك في بطولته مهاد مرتضى، رابحة محمد، محمد مجدي، وحرم بشير، وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

يُعرض الفيلم يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر في تمام الساعة 8:30 مساءً.

الفيلم اللبناني شيطان عمره شهر

من الممكن أن تكون كرة القدم أكثر من مجرد لعبة، فهي الشغف والحياة، وإيماناً بمقولة يوهان كرويف، اللاعب والمدرب الهولندي الراحل: "الكرة مثل الحياة، أنت مطالب بأن ترى وتفكر وتتأمل وتتحرك"، وفي فيلم شيطان عمره شهر يروي الكاتب والأستاذ الجامعي الحالي والباحث في فلسفة الكرة فوزي يمّين، وهو أيضاً لاعب دولي سابق في تصفيات مونديال عام 94، تاريخه وذكرياته وتفاعله مع أجواء المونديال الصاخبة والتعصب الكروي .

عُرض الفيلم القصير كعرض عالمي أول، ضمن فعاليات الدورة 36 من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي الفيلم من تأليف وإخراج غسان الخوجه وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في الوطن العربي.

يُعرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق22 ديسمبر في تمام الساعة 3 مساءً.

فيلم لما كان البحر أزرق

تنطلق أحداث الفيلم من عند مريم، سيدة في الأربعينات من عمرها، تبحث عن نفسها وسط الروتين اليومي والملل بسبب اهتمام ابنتيها بالتكنولوجيا بشكل مبالغ فيه، فتقرر خوض أجرأ تجاربها عند الطبيب النفسي.

حصل الفيلم على عرضه العالمي الأول في مهرجان أسوان لأفلام المرأة، وهو من إخراج عمرو السيوفي وسيناريو محمد زايد، وتصميم أزياء ريم العدل، ويشارك في بطولته هبة عبد الغني، محمود حمدي، نيكول اسكندر، وآدم زايد وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.

يُعرض الفيلم يوم الخميس المقبل الموافق 23 ديسمبر الساعة 4:10 مساءً.

فيلم 18/11

فيما تدور أحداث فيلم 18/11 حول امرأة مصابة باضطراب السير أثناء النوم اتهمت بقتل زوجها الخائن.هل قتله أثناء النوم أم كانت واعية؟ الخادمة الصغيرة فقط يمكنها المساعدة في هذه الحالة لأنها كانت الشاهد الوحيد على الجريمة.

فيلم 18/11 حصل على عرضه العالمي الأول في مهرجان الفيلم الإفريقي في أتلانتا، الفيلم من إخراج مدحت ماجد، وتأليف محمد عبد الله، ومن بطولة جيهان أنور، لمى كتكت، علي شوقي وكريم سرور، وتتولى شركة MAD Solutions مهام التوزيع والتسويق للفيلم.

يُعرض الفيلم يوم الأربعاء المقبل الموافق 22 ديسمبر الساعة 4:10 مساءً.

فيلم نور

يحكي الفيلم قصة نور وآدم اللذان يخرجان في رحلة للبحث عن والدهما الذي لم يروه منذ وقت طويل، فيعبرون المدينة إلى المكان الذي من المفترض أن يلتقوا به فيه، ولكن الأب لا يظهر. وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في مهرجان لوكارنو السينمائي وشارك في مهرجانات القاهرة وزيورخ وغيرها.

الفيلم من تأليف وإخراج ريم نخلي، إنتاج شركة INSIDE PRODUCTION (المنتج منصف طالب)، وبطولة نور الهدى هباسي وأيوب باهي وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم عربياً.

يُعرض الفيلم يوم الجمعة المقبلة 24 ديسمبر الساعة 3 مساءً.

فيلم Life On The Horn

يسلط الضوء على أزمة النفايات النووية الموجودة في دولة الصومال، حيث يعيش شاب صومالي حياته اليومية رغم الخطر القادم من الشواطئ الذي يهدد وجودهم.

الفيلم من تأليف وإخراج وتصوير مو الهراوي، ويشارك في إنتاجه مع أليكساندر فون بيجوفسكي وديكو عدنان علي، ومن بطولة حسين عبد الرازق، محمد أحمد محمد وفادومو ابشير وتتولى شركة MAD Solutions توزيعه في العالم العربي.

يُعرص الفيلم يوم الجمعة 24 ديسمبر الساعة 3 مساءً.