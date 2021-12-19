/666957/محمد-سلطان-عن-بيان-الحكومة-الألمانية-مصر-تراعي-كافة-حقوق-الإنسان-وفقا-للمعايير-والمواثيق-الدولية

أشاد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بتصريحات الدولة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية بشأن البيان الذي أصدرته الحكومة الألمانية ومطالبتها للقضاء المصري بالإفراج عن عدد من المتهمين، مؤكدا أن البيان يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، مؤكدا أن مصر ترفض التدخل في شأنها الداخلي من أي دولة، متسائلا هل من حق الحكومة الألمانية أن تقوم بإخلاء سبيل شخص مدان ؟

وأضاف عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر تراعي كافة حقوق الإنسان وفقا للمعايير والمواثيق الدولية وتوفر أكبر قدر من الحماية لمواطنيها، منوها أن مصر دولة قانون في المقام الأول، لن تسمح لأحد بالتعدي على سيادتها أو التدخل في شئونها الداخلية، وهو ما تضمنه بيان وزارة الخارجية والذي كان حاسم في الرد وبعثه رسالة للجميع بضرورة احترام السيادة المصرية.

بيان وزارة الخارجية بشأن تصريحات الحكومة الألمانية

وكانت قد أصدرت وزارة الخارجية بيان لها ترفض فيه التصريح الصادر عن الحكومة الألمانية بشأن جلسة المحاكمة المنتظرة لعدد من المتهمين أمام القضاء المصري، وتعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلاً سافرًا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويُصادِر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي.

وأضافت الوزارة في بيانها: ومن المُستغرَب أن تطلب الحكومة الألمانية احترام القانون، وتدعو في ذات الوقت للتدخل والتأثير على أحكام القضاء المصري الشامخ والمشهود له بالاستقلالية والحيادية والنزاهة، وهو ما نرصد معه ازدواجية المعايير.

واختتمت: هذا، ومن الأحرى أن تلتفت الحكومة الألمانية لتحدياتها الداخلية بدلاً من فرض وصايتها على الغير.