22 ديسمبر..طرح فيلم «أبو صدام» لمحمد ممدوح بالسينمات المصرية

/666959/22-ديسمبرطرح-فيلم-أبو-صدام-لمحمد-ممدوح-بالسينمات-المصرية

يستعد كلا من الفنان محمد ممدوح بجانب الفنان الشاب أحمد داش، لعرض فيلمها الجديد «أبو صدام» بدور العرض المصرية، وذلك بعد الإشادات العديدة التي تلقاها العمل أثناء عرضه بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته 43.

تحيا مصريرصد موعد عرض فيلم أبو صدام بالسينمات المصرية

ويعرض فيلم «أبو صدام» بدور العرض السينمائية المصرية بداية من 22 ديسمبر الجاري.

وعُرض الفيلم لأول مرة يوم الثلاثاء الماضى، في مهرجان القاهرة السينمائى وأقيمت سجادة حمراء لأبطال وحضور العمل، حيث حرض على الحضور ومشاهدة العمل، عبير صبري، درة، آسر ياسين، أمير المصري، عمر الشناوي، تامر حبيب، احمد داوود وزوجته علا رشدى، مريم الخشت، سارة نخلة، ناهد السباعي، إنجى المقدم، أروى جودة، رشا مهدى، جورجينا طواف، سينتيا خليفة، هبة السيسى.

نجوم الفن يهنئون محمد ممدوح بحصوله على جائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة

هذا وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تهنئة الفنان المتألق محمد ممدوح، بعد فوزه بجائزة أفضل ممثل عن فيلمه الجديد «أبو صدام»، بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 43.

كان من بين هؤلاء، النجم أسر ياسين، الذي نشر صورة من تسلم ممدوح للجائزة، عبر خاصية ستوري بحسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، وعلق عليها :"مبروك مبروك جائزة أحسن ممثل"، فيما حرص علي تهنئة النجمة صبا مبارك بعد فوز فيلمها "بنات عبد الرحمن" بجائزة تصويت الجمهور "جائزة يوسف شريف رزق الله".

أما عن بشرى فاستعانت بصورة من اولى تعاون لهما معا في السينما، وعلقت عليها قائلة: «مبروك لـ محمد ممدوح جائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة السينمائي، عن فيلم أبو صدام للمخرجة نادين خان، الصورة دي من البدايات السينمائية من فيلم بيبو وبشير مع فريق عمل الفيلم».

محمد ممدوح يخوض بطولته السينمائية لأول مرة

فيلم «أبو صدام» هو أولى إنتاجات الأفلام لشركة «سي سينما»، ومن بطولة محمد ممدوح وأحمد داش مع ضيوف الشرف سيد رجب وعلي قاسم وعلي الطيب ومن تأليف محمود عزت وقصة وإخراج نادين خان.

ويجسد ممدوح خلال أحداث فيلم «أبو صدام» دور سائق سيارة نقل ثقيل فى عمر الأربعين، عاطل عن العمل بسبب حدة مزاجه.