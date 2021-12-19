/666965/برلماني-يطالب-بتحديد-معني-الواجبات-في-حماية-المسن-لعدم-استخدامه-للكيد

طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، بتحديد معني الاخلال بالواجبات الوادرة بالماددة 63 من قانون المسنين حتي لاتكون زريعه للكيد من احد ، تجاة من يقوم برعاية المسن ، موضحا بان المعتاد ان يقوم برعاية المسن ابنه او شقيقه ولاعتبارات اخري من الممكن ان يكيد له الاخرين فلابد من ضابط لهذة الواجبات وعدم تركها علي اطلاقها ، كما عرفت المادة الاهمال فلابد من تحديد الواجبات .

قانون حقوق المسنين

دوت الخليج ورد المستشار عبد الوهاب عبد الرازوق رئيس مجلس الشيوخ خلال الجلسه العامه اليوم ، ان التعديل له وجاهتهه القانونيه ، و لكن الهدف من القانون زيادة الواجبات الادبيه والاخالقيه لرعاية المسن حتي نضمن له رعاية فائقه وجيده ومن ثم فان تقييد الواجبات لن يكون في مصلحة المسن . وجاء نص المادة (63)يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل في القيام بواجباته نحوه، أو في اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.

تحديد معني الوجبات

تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مكلف برعاية المسن امتنع عمدا عن القيام بواجبات الرعاية أو استغل المسن.

فإذا ترتب على أي مما سبق جرح أو إيذاء شخص المسن تكون العقوبة الحبس، وإذا نشأ عنه عاهة أو وفاة المسن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.

وكان مجلس الشيوخ قد استكمل اليوم قد استكمل مناقشة تقرير اللجنة المشتركه والتي ضمت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الصحة والسكان، والشباب والرياضة، والتعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين .