وائل كفوري بعد تعرضه لحادث سير: «أُصبت بفقدان ذاكرة مؤقت»

/666967/وائل-كفوري-بعد-تعرضه-لحادث-سير-أصبت-بفقدان-ذاكرة-مؤقت

تحدث المطرب وائل كفوري، لأول مرة عن حادث السير المروع الذي تعرض له منذ ما يقرب من شهر، مشيرا إلى أنه أصيب على إثره بفقدان ذاكرة مؤقت، جعله ينسى إحدى كلمات أغنياته ويتعرض لموقف محرج في حفل من حفلاته التي أحياها مؤخرًا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل حادث السير الذي تعرض له وائل كفوري

وقال وائل كفوري، خلال لقاء تليفزيوني: «بسبب حادث السير المروع الذى تعرضت له أصبت بفقدان ذاكرة مؤقت ودخل على أثر هذا المستشفى من أجل معالجة الإصابات والكدمات التى تعرضت لها».

واستكمل حديثه عن أزمته مع الحادث: «وأثناء تقديم أغنية “جن الهوا” فى الحفل بالشارقة، تعرضت إلى موقع محرج، حيث نسيت كلماتها وأسعفنى فى هذا الأمر الموسيقيون الذين ذكرونى بكلمات الأغنية التى قدمتها منذ فترة طويلة».

وائل كفوري يوجه نصيحة شديدة اللهجة الشباب

وتابع وائل كفوري موجها نصيحة للشباب: «إننى أنصح الشباب بعدم السير بسرعة كبيرة تعرضه إلى حادث قد ينهى حياته مثلما تعرضت له، ولكن العناية الإلهية وحدها التى أنقذتنى، وأنا حاليا أتمتع بحالبة صحية جيدة».

حادث وائل كفوري

وكان قد تعرض وائل كفوري لكدمات بجسده وبعض الجروح والخدوش، حسبما ذكرت وسائل الإعلام اللبنانية، ويعود الحادث لاصطدام سيارة الفنان ببعض العوائق الإسمنتية بجانب الطريق على الطريق الدولي لمدينة جبيل.

وائل كفوري يطمأن جمهوره بعض حادث السير

هذا وحرص الكفوري في أول تعليق له بعد تعرضه لحادث سير مريع نقل على إثره إلى مستشفى العوينات، ونتج عنه تحطم الجزء الأمامي من سيرته بشكل كامل، موجها الشكر لهم جميعا.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”: “من القلب، ومن بعد ما انكتبلي عمر جديد؛ كلمة شكر وحب ووفا، لكل الزملاء الفنانين ولكل الملحنين والشعراء، ولكل من بالوسط الفني والإعلامي، وللسياسين والمعجبين والأصدقاء، ولكل محب عتل همي، غمرتوني بمحبتكن وخوفكن علي، صدقوني لمست محبة كل واحد فيكن، أنا منيح بفضل صلواتكن، كل كلمة قلتوها عنيتلي ودقت بالقلب، بشكركن فردًا فردًا، وبعتذر ما قدرت أتواصل معكن وأرد على اتصالاتكن”.

وتابع كفوري: “إن شاء الله قريبًا منتواصل أول ما يصير أحسن، ومنتلاقي وبرجع بشوف وجهكن بخير، الله يبعد الشر عن كل واحد فيكن وما يصيبكم ولا مكروه، والشكر الأكبر لربي اللي رد عني وعطاني أيام جديدة أقدر من خلالها إلتقي فيكن”.