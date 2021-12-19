7 لاعبين من الزمالك بالقائمة المبدئية لمنتخب مصر استعداداً لأمم إفريقيا.. تفاصيل

/666968/7-لاعبين-من-الزمالك-بالقائمة-المبدئية-لمنتخب-مصر-استعدادا-لأمم-إفريقيا-تفاصيل

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت القائمة المبدئية للمنتخب الوطني تواجد 7 لاعبين من الزمالك وجاء كالاتي:

محمد أبو جبل وأحمد أبو الفتوح ومصطفى فتحي وإمام عاشور ومحمود حمدي “الونش” وأحمد سيد “زيزو” ومحمود علاء.

قائمة منتخب مصر المبدئية

محمد الشناوي، محمد فوزي، محمد صبحي، محمد أبو جبل، محمود جاد

أيمن أشرف، أحمد أبو الفتوح، أحمد حجازي، عمر كمال، عمرو السولية، مصطفى فتحي، محمد صلاح، مصطفى محمد

محمد جدي أفشة، إمام عاشور، أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، محمد النني، عمر مرموش، عبد الله السعيد، مروان حمدي

رمضان صبحي، أحمد سيد زيزو، أحمد حسن كوكا، إبراهيم عادل، أحمد ياسر ريان، محمود علاء، أحمد ياسين، محمد هاني، أحمد رفعت

محمد عبد المنعم، محمد حمدي، نبيل عماد "دونجا"، محمود حسن "تريزيجية"، حمدي فتحي، محمد شريف، مهند لاشين، محمد فتح الله، أحمد رمضان "بيكهام"، مروان داوود.

وسيلتقي الزمالك مع اندرلخت البلجيكي وبازل السويسري والشارقة الاماراتي، ضمن مباريات المعسكر الذي سيقام في شهر يناير القادم بفترة التوقف الدولي، التي سيلعب خلالها منتخب مصر بطولة كأس أمم أفريقيا.

طارق حامد يخوض تدريبات تأهيلية استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

أدى طارق حامد لاعب خط الوسط بنادي الزمالك أمس، تدريبات تأهيلية ، وخضع “حامد” لفقرة تأهيلية أخرى في ملعب عبداللطيف أبو رجيلة، وذلك بعد تعرضه لاجهاد عضلي خفيف.

موقف الفريق في الدوري

ويستعد الفريق لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم ٢١ ديسمبر الجاري على ستاد عثمان أحمد عثمان ضمن مواجهات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وارتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 13 في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري، بعدما خاض 6 مباريات، حيث فاز في 4 وتعادل في مباراة وخسر أخرى.