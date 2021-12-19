/666933/تاريخ-مشرف-للمنتخب-المصري-الأول-في-بطولة-كأس-العرب-بعد-الخروج-من-المربع-الذهبي-في-نسخة-2021

نجح المنتخب المصري في التأهل للدور النصف نهائي، بالمربع الذهبي للمنتخبات العربية، في بطولة كأس العرب 2021 قطر، بعد رحلة قوية من بداية البطولة حتى الإقصاء من نصف النهائي واحتلال المركز الرابع.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

صال وطال المنتخب المصري في بطولة كأس العرب في أقوى نسخها منذ انطلاقة البطولة، من قبل الاتحاد العربي لكرة القدم، في 1963، ليحل عام 2021 ويحتضن الاتحاد الدولي لكرة القدم البطولة.

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة من البطولة، بجانب كلا من المنتخب الجزائري، والمنتخب اللبناني، والسوداني، والتي افتتح بها الفراعنة بالفوز على الشقيق اللبناني، بهدف نظيف.

تأهل المنتخب المصري للدور السادس عشر من البطولة، بعد التصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على لبنان بهدف، والسودان بخماسية، والتعادل مع بطل النسخة الحالية المنتخب الجزائري بهدف مقابل هدف.

العاشرة للبطولة والخامسة للفراعنة

ويشارك المنتخب المصري في النسخة العاشرة من بطولة كأس العرب للمرة الخامسة بتاريخ الفراعنة، لكنها مشاركة تختلف عن بقية المشاركات، حيث أن نسخة 2021 تقام لأول مرة تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وبعد غياب 9 أعوام.

أولى مشاركات المنتخب المصري في بطولة كأس العرب كانت مع النسخة الخامسة للبطولة، التي أقيمت في العاصمة الأردنية عمان عام 1988.

ونجح المنتخب المصري في أول مشاركاته بالبطولة العربية في الوصول إلى الدور نصف النهائي، ومواجهة منتخب سوريا الذي أقصى الفراعنة بركلات الترجيح، قبل أن يخسر أمام العراق بالمباراة النهائية.

المشاركة الأبرز لمصر

وجاءت ثاني مشاركات منتخب مصر في مسابقة كأس العرب، في النسخة السادسة "سوريا 1992"، وشهدت تلك البطولة أول وآخر ألقاب "الفراعنة" كأبطال للعرب.

وحصد لقبه الوحيد في بطولة "كأس العرب" نسخة عام 1992 بفضل فوز الفراعنة على المنتخب السعودي بالمباراة النهائية 2/3 بأقدام سامي الشيشيني وأحمد الكأس وحسام حسن.

النسجتين الأسوء لمصر

وعاد منتخب الفراعنه للمشاركة في مسابقة كأس العرب نسخة قطر "1998" بعد انقطاع البطولة لمدة ستة أعوام، حيث شارك الفراعنة في تلك النسخة للمرة الثالثة تاريخيا، لكن بمنتخب تحت 21 عاما، وودع البطولة وقتها من دور المجموعات.

وكرر المنتخب المصري الأولمبي إخفاق الفراعنة في نسخة كأس العرب قطر "1998" بالخروج من الدور الأول، لكن هذه المرة بالمملكة السعودية عام 2012.