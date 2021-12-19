حياة كريمة تحوّل «أم دومة» إلى أول قرية نموذجية فى سوهاج

جدة - نرمين السيد - قال محافظ سوهاج طارق الفقى إن المحافظة تستعد خلال الأيام القليلة القادمة لإعلان قرية "أم دومة" بمركز طما، فى شمال المحافظة، كأول قرية نموذجية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".





وأوضح محافظ سوهاج -فى بيان اليوم الأحد- أن ملامح مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة" ظهرت بوضوح بقرية "أم دومة "لتصبح أول قرية نموذجية بسوهاج، بعد أن تم الانتهاء من معظم المشروعات وشارفت باقى المشروعات الخدمية والتنموية بالقرية على الانتهاء.

ولفت إلى أن قرية "أم دومة" شهدت مشروعات توصيل خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، والغاز الطبيعى، والاتصالات، وإنشاء مجمع خدمات المواطنين "تحيا مصر"، ومجمع الخدمات الزراعية، وإنشاء وتطوير عدد من المدارس بالقرية، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب، وإنشاء وحدة طب أسرة متطورة، ونقطة إسعاف، ووحدة مطافئ، ومركز تنمية الأسرة، فضلا عن تبطين الترع، وتطوير مكتب البريد، وإنشاء لوحة توزيع كهرباء "أم دومة"، وإنشاء وحدة صحية جديدة وفقا لنموذج التأمين الصحى الشامل.

وأشار المحافظ إلى البدء فى رصف الطرق الداخلية بالقرية، وطلاء واجهات المنازل، وتنسيق المواقع العامة للمشروعات، وتجميل أسطح المدارس والمصالح الحكومية لتصبح "أم دومة" بالفعل أول قرية نموذجية وصورة واقعية لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى "حياة كريمة".