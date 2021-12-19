السياحة تبحث رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين حول المتحف الكبير

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، بالمتحف المصرى الكبير، أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم، حيث عقدا اجتماعا موسعا لمناقشة رفع كفاءة الخدمات المقدمة للزائرين بالمنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة، وخاصة تلك الموجودة بالمنطقة المحيطة بالمتحف المصرى الكبير ومدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى زيادة الطاقة الفندقية والقدرة الاستيعابية لها لاستقبال الزائرين وذلك استعدادا لافتتاح المتحف لتكون جاهزة لاستقبال ضيوف مصر الذين سيأتون خصيصا لزيارة المتحف سواء أثناء احتفالية افتتاحه أو ما بعد ذلك.





وحضر الاجتماع عاطف مفتاح المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير والمنطقة المحيطة، وعبدالفتاح العاصى مساعد الوزير للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، وعدد من أصحاب ومديرى المنشآت الفندقية بمحافظة الجيزة. يأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص الوزارة على تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف لتكون منطقة جذب سياحى وزيادة عدد الطاقة الفندقية بها، ما يأتى اتساقا مع ما قامت به الدولة المصرية من تطوير للبنية التحتية من رفع كفاءة الطرق المحيطة بالمتحف المصرى الكبير، وإنشاء محاور ربط طرق جديدة تربط المتحف بالمقاصد السياحية الأخرى فى القاهرة مثل القلعة والقاهرة التاريخية وغيرها من المناطق السياحية، بالإضافة إلى تطوير مطار سفنكس.

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