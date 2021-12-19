رئيس المصرية لحقوق الإنسان: تعليق ألمانيا على القضاء المصرى تدخل غير مقبول

جدة - نرمين السيد - قال عصام شيحة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسان، "نحن نحترم اهتمام ألمانيا بحالة حقوق الإنسان فى مصر، ونقدر هذا الدور ونثنى على العلاقات الاستراتيجية بيننا ونتفهم أن ألمانيا دولة كبيرة تدرك عدم التدخل فى أعمال القضاء، ولكن البيان جاء بتدخل سافر غير مقبول فى قضية منظورة امام القضاء".





ومساء الجمعة، قالت وزارة الخارجية الألمانية، إن "الحكم المرتقب النطق به فى يوم 20 ديسمبر 2021 بحق المحامى محمد الباقر يعد بالنسبة للحكومة الاتحادية بمثابة إشارة للاتجاه الذى تتطور إليه حالة حقوق الإنسان فى مصر.

وأضاف عصام شيحة فى تصريحات خاصة لموقع «دوت الخليج»، أن التصريح يعد بمثابة تهديد، كونه يبنى طبيعة العلاقة بين مصر وألمانيا على ضوء الحكم ولا يجوز بأى حالة من الحالات التدخل فى شئون القضاء الألمانى من قبل مصر.

وتابع أن ألمانيا لم تقبل التدخل فى شؤون القضاء، بل أنها لديها حالة لطبيبة مصرية وسبق وتوفت بالمانيا ولم تتقبل الحكومة أنذاك التعليق على أحكامها.

وأكد أنه يجب ألا يكون هناك ازدواجية فى المعايير، مشيرا إلى أن تعليق وزارة الخارجية الألمانية على القضايا المنظورة أمام القضاء المصرى وتنتظر صدور أحكام خلال الشهر الجارى تدخل سافر وغير مقبول فى الشأن القضائى المصرى وتؤثر على سير القضاء ولا تقبل به ألمانيا نفسها فى قضاياها المنظورة أمام القضاء.