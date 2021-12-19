العدل توقع مذكرة تفاهم مع الأوقاف والإفتاء لتدريب وتأهيل المأذونين والأئمة

جدة - نرمين السيد - وقع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، اليوم، مذكرة تفاهم وتعاون لوضع تصور لتدريب المأذونين والأئمة فى كافة أنحاء الجمهورية، وتقديم كافة أوجه الدعم لـ"وحدة الإرشاد الزوجى بدار الإفتاء" لتقديم خطاب يتسم بالحداثة.





جاء ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية، واستمرارا لجهود الحكومة فى بحث سبل التعامل مع الأوجه الفقهية والاجتماعية لموضوع الطلاق وكيفية الحد من استفحال تداعياتها والخروج بتوصيات علمية توافقية تعبر عن المصلحة الوطنية، وما قامت به وزارة العدل من عقد دورات تدريبية للمأذونين فى هذا الشأن.

وتضمن الاتفاق الاستمرار فى عقد دورات تدريبية لجميع المأذونين فى كافة أنحاء الجمهورية خلال مدة زمنية لا تتجاوز 6 أشهر لتدريب ألف مأذون شهريا بداية من شهر ديسمبر سنة 2021، على أن يشمل التدريب الجوانب القانونية والدعوية والفقهية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجان إفتائية، ومصالحة أسرية فى القاهرة الكبرى، من أفضل المجتازين للدورات، وتختص بالتوعية ضد مخاطر الطلاق والعمل على لم شمل الأسرة، والمصالحة بين أطرافها، مانحة الفرصة للتريث فى اتخاذ قرار الطلاق بحسبانه من القرارات التى تؤثر على بنيان الأسرة المصرية، وتقييم تلك التجربة على أن يتم تعميمها على جميع محافظات الجمهورية.

وتضمن الاتفاق تدريب الأئمة والواعظات على برامج تتعلق بقضايا الأسرة والحقوق الزوجية من الجانب القانونى، والحفاظ على هذه الحقوق مستعينا بخبرات قضاة الأسرة وعلماء وزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، بقصد تكامل الجهود وتكثيفها بتدريب الأئمة والواعظات والمأذونين فى برامج تدريبية تكاملية، وصولا إلى رؤية واحدة من شأنها الحفاظ على كيان الأسرة المصرية.