حصاد جامعة القاهرة في عام 2021

استحداث 4 كليات تواكب متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة والتحول لجامعات الجيل الرابع ووظائف المستقبل. 1. افتتاح كلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط (تم افتتاحها مايو 2021). 2. البدء في إنشاء كلية ومركز أبحاث علوم وتكنولوجيا الفضاء لمواكبة التطورات العالمية والمشاريع المستقبلية لمصر خاصة البرنامج الفضائي المصري. 3. وضع التصور الأكاديمي لكلية علوم الطاقة الجديدة والمتجددة لتزويد الطلاب بالمعرفة المتقدمة عن أحدث التقنيات لتوليد الطاقة. 4. وافق مجلس جامعة القاهرة على استحداث كلية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوت وفقًا لأحدث النظم العالمية.

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