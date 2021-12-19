الشيوخ يوافق نهائيا على قانون ”حقوق المسنين”

وافق مجلس الشيوخ نهائيا، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على قانون حقوق المسنين بعد الموافقة فى مجموعة، وذلك بعد أن رفض المجلس مجموعة من المواد المستحدثة لعدد من النواب.

وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق :" تتولى الأمانة العامة للمجلس اتخاذ الاجراءات اللائحة اللازمة بعد ضبط الأخطاء اللغوية والصياغة في القانون".

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المنعقدة اليوم الأحد، الموافقة على عدد من المواد الهامة المنظمة للإعفاءات بمشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المسنين، فضلا عن عدد من الحقوق الهامة ووسائل الحماية لهم.